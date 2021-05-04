Sır perdeleri aralanmaya devam ediyor! Maraşlı izleyicileri ekrana kilitledi

Necati'nin, Mahur ve Maraşlı'yı kurtarmasına öfkeli olan Savaş, ölmesini istediği Aziz ve İlhan'dan, babasının katilinin aslında Necati olduğunu öğrendi. Heyecan dolu bölümde şoke olan Savaş'ın, Necati'den nasıl intikam alacağı büyük merak konusu oldu.