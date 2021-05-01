01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Kardeşlerim’den büyük başarı

Atv’nin sevilen dizisi , cumartesi akşamları izleyicileri ekran başına kilitlerken dijital platformlarda da büyük ilgi gördü. Kardeşlerim’in Youtube sayfası, 1.000.000 aboneyi geçti.

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Giriş Tarihi: 01.05.2021
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Kardeşlerim’den büyük başarı

Sımsıcak hikâyesi ile Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Kardeşlerim, yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiriyor.

10 bölümde 1 Milyon aboneyi geçerek büyük bir başarı elde eden dizinin yapımını NGM, yapımcılığını Nazlı Heptürk üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Serkan Birinci oturuyor.

Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen ve başarılı isimleri kadrosunda buluşturan "Kardeşlerim" Cumartesi akşamları atv'de.

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