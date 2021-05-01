Kardeşlerim 11. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle
Kardeşlerim 11. bölüm canlı izle! Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim izleyicilerden tam puan aldı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan hikâyesini anlatan dizinin yeni bölüm tanıtımına "Sen Ömer'e hiç mi söylemeyeceksin, Suzan Hanım'ın gerçek anası olduğunu!" sözleri damga vurdu. Kardeşlerim 11. bölüm izle linkine ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
KARDEŞLERİM'DE BU HAFTA
"Neyim olursa ol ama hayal kırıklığım olma, orası çok kalabalık, tanıyamam…"
Kadir, Ömer'i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalır. Harika, Asiye'yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yapar. Doruk'un ise bu olaya tavrı herkesi şaşkına çevirir. Şengül, Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrenir ve bu gerçeği kanıtlama derdine düşer. Ömer zengin olursa, hayatları kurtulacak hayaliyle yeni entrikalar peşine düşerken, herkesin hayatını etkileyecek hamleler yapar.
KARDEŞLERİM 11. BÖLÜM İZLE