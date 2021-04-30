Kadir'in zor kararı! Kardeşlerim 11. yeni bölüm ekranlara damga vuracak

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle cumartesi akşamları ATV'de ekranlara geliyor. Kardeşlerim yeni bölümüne "Neyim olursa ol ama hayal kırıklığım olma, orası çok kalabalık, tanıyamam…" sözü damga vuruyor. İşte Kardeşlerim 11. yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 30.04.2021 14:26 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 14:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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