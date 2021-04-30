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Kadir'in zor kararı! Kardeşlerim 11. yeni bölüm ekranlara damga vuracak

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle cumartesi akşamları ATV'de ekranlara geliyor. Kardeşlerim yeni bölümüne "Neyim olursa ol ama hayal kırıklığım olma, orası çok kalabalık, tanıyamam…" sözü damga vuruyor. İşte Kardeşlerim 11. yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 30.04.2021 14:26 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 14:34
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Kadir'in zor kararı! Kardeşlerim 11. yeni bölüm ekranlara damga vuracak

Kadir, Ömer'i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalır. Harika, Asiye'yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yapar.

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Kadir'in zor kararı! Kardeşlerim 11. yeni bölüm ekranlara damga vuracak

Doruk'un ise bu olaya tavrı herkesi şaşkına çevirir. Şengül, Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrenir ve bu gerçeği kanıtlama derdine düşer.

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Kadir'in zor kararı! Kardeşlerim 11. yeni bölüm ekranlara damga vuracak

Ömer zengin olursa, hayatları kurtulacak hayaliyle yeni entrikalar peşine düşerken, herkesin hayatını etkileyecek hamleler yapar.

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Kadir'in zor kararı! Kardeşlerim 11. yeni bölüm ekranlara damga vuracak

Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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Kadir'in zor kararı! Kardeşlerim 11. yeni bölüm ekranlara damga vuracak