Kardeşlerim dizisine sürpriz transfer! Tüm dengeleri bozacak

"BU PROJEDE YER ALDIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Çok güzel bir hikâyeye ve kadroya sahip bir projede yer alıyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Çatal; "Biraz ilginç ve merak uyandıran bir karaktere hayat veriyorum. Tolga ile benzer huylarımız da var tabii. Bazı yerlerde çok uzakmışız gibi görünsek de aslında bir o kadar yakınız birbirimize. Ben Tolgayı canlandırırken çok keyif alıyorum, umarım izleyiciye de bu hisler geçer ve hemen sahiplenirler" dedi.