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Kardeşlerim dizisine sürpriz transfer! Tüm dengeleri bozacak
Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kardeşlerim'in kadrosuna sürprizi bir isim katıldı. Dizinin 24 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak olan bölümünde kadroya dahil olacak olan Berk Ali Çatal, Tolga karakterine hayat verecek. Kardeşlerim'in kadrosuna katıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Çatal, diziye çok farklı bir soluk getirecek.
Giriş Tarihi: 23.04.2021 14:49 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 14:50
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