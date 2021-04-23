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Kardeşlerim dizisine sürpriz transfer! Tüm dengeleri bozacak

Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kardeşlerim'in kadrosuna sürprizi bir isim katıldı. Dizinin 24 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak olan bölümünde kadroya dahil olacak olan Berk Ali Çatal, Tolga karakterine hayat verecek. Kardeşlerim'in kadrosuna katıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Çatal, diziye çok farklı bir soluk getirecek.

Giriş Tarihi: 23.04.2021 14:49 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 14:50
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Kardeşlerim dizisine sürpriz transfer! Tüm dengeleri bozacak

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Dizinin yarın akşam (24 Nisan Cumartesi) ekrana gelecek olan 10. bölümü itibariyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Berk Ali Çatal, Tolga karakterine hayat verecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim dizisine sürpriz transfer! Tüm dengeleri bozacak

"BU PROJEDE YER ALDIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Çok güzel bir hikâyeye ve kadroya sahip bir projede yer alıyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Çatal; "Biraz ilginç ve merak uyandıran bir karaktere hayat veriyorum. Tolga ile benzer huylarımız da var tabii. Bazı yerlerde çok uzakmışız gibi görünsek de aslında bir o kadar yakınız birbirimize. Ben Tolgayı canlandırırken çok keyif alıyorum, umarım izleyiciye de bu hisler geçer ve hemen sahiplenirler" dedi.

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Kardeşlerim dizisine sürpriz transfer! Tüm dengeleri bozacak

10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ÖMER'DEN ŞAŞIRTAN KARAR

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölümüne Ömer'in aldığı şaşırtan karar damga vuracak.

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Kardeşlerim dizisine sürpriz transfer! Tüm dengeleri bozacak

"Hepiniz kötü olmayın, bu dünyaya iyi adamlar da lazım!"

Ömer, Akif'in para teklifini kabul edince Kadir'le arasında ipler gerilir. Evi terk eden Ömer nereye gideceğini bilmez haldeyken sürpriz bir davet alır.

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Kardeşlerim dizisine sürpriz transfer! Tüm dengeleri bozacak

Doruk kendisine güvenmeyen Asiye'nin kalbini kazanmak için elinden geleni yapar.