Maraşlı 15. bölüm canlı izle! | Maraşlı yeni bölüm canlı izle
Maraşlı 15. yeni bölüm canlı izle! | ATV ekranlarında yayınlanan başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Maraşlı, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Diziseverler tarafından tam puan alan Maraşlı dizisinde bu hafta, "Ben bir günah işledim yıllar önce, şimdi onun bedelini ödüyoruz..." sözü dikkat çekiyor. Dizinin hayranları "Maraşlı yeni bölüm izle" yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte Maraşlı 15. bölüm izleme adresi...
MARAŞLI'DA BU HAFTA
Polis sirenlerini duyan Necati, kendisini de kasıtlı olarak yaralar ve saldırıya uğramış gibi davranır. Ağır yaralanan Maraşlı hastaneye kaldırılır. Maraşlı, ölüm ve yaşam arasında savaş verecektir.
Mahur ve ailesi gözaltına alınır. Türellerin evi ve Mahur'un stüdyosu polisler tarafından didik didik aranır. Tüm Türkiye bu haberle çalkalanır. Mahur, Firuzan ve Dilşat serbest kalırken Aziz ile İlhan cezaevine gönderilir. Baba oğul hapishanede zor zamanlar geçirir. İlhan'a ise pusu kurulur. İlhan hayatını kurtarmayı başarabilecek midir?
Mahur, Maraşlı'nın komada olduğunu öğrenir ve soluğu hastanede alır. Maraşlı'nın başında beklemeye başlar. Necati ve Savaş yıllardır hayalini kurdukları babalarına sürülen lekenin intikamını aldıklarını düşünürler. Geriye, istihbarat için çalıştığından emin oldukları Maraşlı'nın ölümü kalmıştır. İki kardeş Maraşlı'nın ölüm emrini verir. Bu kez Mahur, Maraşlı'nın hayatını kurtarabilecek midir?
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