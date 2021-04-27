Maraşlı’da roller değişti! Necati ve Savaş’ın planı işlemeye başladı

NECATİ VE SAVAŞ'IN PLANI İŞLEMEYE BAŞLADI!

Aziz ve İlhan'ın hapishaneye girdiği bölümde serbest kalan Mahur, Maraşlı'nın haberini alınca adeta yıkıldı. Necati ve Savaş; Türel ailesi ve istihbarata çalıştığından emin oldukları Maraşlı'nın ölümü için düğmeye bastı. İlhan, babası Aziz'in yardımına rağmen koğuşta uğradığı saldırı sonucu ağır yara aldı.