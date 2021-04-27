27 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Maraşlı’da roller değişti! Necati ve Savaş’ın planı işlemeye başladı

Maraşlı’da roller değişti! Necati ve Savaş’ın planı işlemeye başladı

’nın dün akşam yayınlanan 15’nci bölümünde, roller değişti. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi, yapımını ‘’TIMS&B Productions’ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı “Maraşlı” dün akşam ekrana gelen heyecan dolu bölümüyle soluk soluğa izlendi. İzleyicileri ekran başına kilitleyen bölümün final sahnesinde Savaş’ın adamları; Maraşlı, Mahur ve Nevzat’ın bulunduğu evi ateşe verdi.

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 27.04.2021
ABONE OL
Maraşlı’da roller değişti! Necati ve Savaş’ın planı işlemeye başladı

Dizide, Necati'nin ağır yaraladığı ameliyata alındığı hastanede komaya girdi. Mahur ve ailesinin uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle gözaltına alındığı bölümde Necati'nin planı işlemeye başladı.

NECATİ VE SAVAŞ'IN PLANI İŞLEMEYE BAŞLADI!

Aziz ve İlhan'ın hapishaneye girdiği bölümde serbest kalan Mahur, Maraşlı'nın haberini alınca adeta yıkıldı. Necati ve Savaş; Türel ailesi ve istihbarata çalıştığından emin oldukları Maraşlı'nın ölümü için düğmeye bastı. İlhan, babası Aziz'in yardımına rağmen koğuşta uğradığı saldırı sonucu ağır yara aldı.

Savaş, hastanede yatan Maraşlı'nın öldürmesi için profesyonel bir suikastçı yolladı. Mahur'un yetişerek Maraşlı'nın hayatını kurtardığı sahnede, Mahur, Nevzat'ın da yardımıyla Maraşlı'yı hastaneden kaçırmak zorunda kaldı.

Maraşlı'yı dağ evine götüren Mahur, hain olduğunu bilmediği abisi Necati'nin oyununa geldi. Mahur'dan bulunduğu yerin konumunu alan Necati, Savaş ve adamlarını dağ evine gönderdi.

Soluk soluğa izlenen bölümün final sahnesinde Savaş'ın adamları; Maraşlı, Mahur ve Nevzat'ın bulunduğu evi ateşe verdi.

Maraşlı 15. yeni bölüm izle MARAŞLI 15. YENİ BÖLÜM İZLE
Saygın Soysal memleketiyle şaşırttı SAYGIN SOYSAL MEMLEKETİYLE ŞAŞIRTTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA