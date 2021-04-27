Maraşlı’da roller değişti! Necati ve Savaş’ın planı işlemeye başladı
Maraşlı’nın dün akşam yayınlanan 15’nci bölümünde, roller değişti. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi, yapımını ‘’TIMS&B Productions’ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı “Maraşlı” dün akşam ekrana gelen heyecan dolu bölümüyle soluk soluğa izlendi. İzleyicileri ekran başına kilitleyen bölümün final sahnesinde Savaş’ın adamları; Maraşlı, Mahur ve Nevzat’ın bulunduğu evi ateşe verdi.
Dizide, Necati'nin ağır yaraladığı Maraşlı ameliyata alındığı hastanede komaya girdi. Mahur ve ailesinin uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle gözaltına alındığı bölümde Necati'nin planı işlemeye başladı.
NECATİ VE SAVAŞ'IN PLANI İŞLEMEYE BAŞLADI!
Aziz ve İlhan'ın hapishaneye girdiği bölümde serbest kalan Mahur, Maraşlı'nın haberini alınca adeta yıkıldı. Necati ve Savaş; Türel ailesi ve istihbarata çalıştığından emin oldukları Maraşlı'nın ölümü için düğmeye bastı. İlhan, babası Aziz'in yardımına rağmen koğuşta uğradığı saldırı sonucu ağır yara aldı.
Savaş, hastanede yatan Maraşlı'nın öldürmesi için profesyonel bir suikastçı yolladı. Mahur'un yetişerek Maraşlı'nın hayatını kurtardığı sahnede, Mahur, Nevzat'ın da yardımıyla Maraşlı'yı hastaneden kaçırmak zorunda kaldı.
Maraşlı'yı dağ evine götüren Mahur, hain olduğunu bilmediği abisi Necati'nin oyununa geldi. Mahur'dan bulunduğu yerin konumunu alan Necati, Savaş ve adamlarını dağ evine gönderdi.
Soluk soluğa izlenen bölümün final sahnesinde Savaş'ın adamları; Maraşlı, Mahur ve Nevzat'ın bulunduğu evi ateşe verdi.
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