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Haberler Galeri Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da canlandırdığı Savaş karakteriyle ekrana damgasını vuran Saygın Soysal, gündeme oturdu. Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Soysal, özel hayatıyla mercek altın alındı. İzleyiciler tarafından araştırılan Soysay'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Saygın Soysal ve ünlülerin memleketi...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 17:18 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 17:20
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Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, gönülleri fethederken dizide Savaş karakterini canlandıran Saygın Soysal tüm dikkatleri üzerine çekti. Araştırma konusu olan Soysal'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Saygın Soysal ve ünlülerin memleketi...

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Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Cihangir Ceyhan - Adana

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Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ - Adana

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Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Esra Erol - Sinop

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Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Melis Sezen - İstanbul