Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da canlandırdığı Savaş karakteriyle ekrana damgasını vuran Saygın Soysal, gündeme oturdu. Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Soysal, özel hayatıyla mercek altın alındı. İzleyiciler tarafından araştırılan Soysay'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Saygın Soysal ve ünlülerin memleketi...