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Flash TV yayın hayatına geri dönüyor

Mart 2019 tarihinde 28 yıllık yayınını sonlandıran eğlence ve şov kanalı , aynı formatla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Kanalın genel müdürlüğü için gazeteci ve televizyon sunucusu ’e teklif sunulduğu iddia edildi.

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 25.04.2021
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Flash TV yayın hayatına geri dönüyor

2019'da yayın hayatına ara veren Flash TV, geri dönüyor.

2 sene önce ara veren , yayın hayatına geri döneceğini duyurdu. Flash TV' nin sahibi iş insanı haberi doğruladı.

Göktuğ, Medyakoridoru'na yaptığı açıklamada, kanalın 'eğlence' formatında geri döneceğini ve Temmuz ayı içerisinde yayında olmayı planladıklarını belirtti. Edinilen bir bilgiye göre; kanalın genel müdürlüğü için gazeteci ve televizyon sunucusu 'e teklif sunuldu. Aygün'ün bu teklife ne yanıt verdiği ise henüz açıklanmış değil.

Kanalın sahibi Ömer Göktuğ, Flash TV'nin yeniden yayınlara başlayacağını doğruladı. Eğlence formatında ekranlara dönmek için hazırlandıklarını belirten iş insanı, Temmuz 2021'de seyirciyle buluşmayı planladıklarını söyledi.

Kanalla özdeşleşen Mahmut Tuncer, Latif Doğan, Yalçın Çakır, Gökhan Taşkın gibi ünlü isimlerin yeni dönemde olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

2 yıllık aranın ardından Temmuz 2021'de yeniden yayınlara başlayacak Flash TV uydu frekans bilgileri henüz netlik kazanmadı.

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