Flash TV yayın hayatına geri dönüyor

Göktuğ, Medyakoridoru'na yaptığı açıklamada, kanalın 'eğlence' formatında geri döneceğini ve Temmuz ayı içerisinde yayında olmayı planladıklarını belirtti. Edinilen bir bilgiye göre; kanalın genel müdürlüğü için gazeteci ve televizyon sunucusu Hakan Aygün'e teklif sunuldu. Aygün'ün bu teklife ne yanıt verdiği ise henüz açıklanmış değil.