17 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Son dakika! 3 aydır kayıp olduğu iddia edilen kadını Esra Erol buldu | Canlı yayında stüdyo buz kesti

Son dakika! 3 aydır kayıp olduğu iddia edilen kadını Esra Erol buldu | Canlı yayında stüdyo buz kesti

ekranında yayınlanan 'da programında duyanları şaşırtan olay! 3 aydır kayıp olduğu iddia edilen kadın canlı yayında ortaya çıktı. Kayıp olduğu iddia edilen kadın 2 yaşındaki çocuğunu da alıp başka birisine kaçtığını itiraf etti. Eşinin yüzüne söyledikleri sonrası ise canlı yayında stüdyo buz kesti. İşte o anlar...

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021
ABONE OL
Son dakika! 3 aydır kayıp olduğu iddia edilen kadını Esra Erol buldu | Canlı yayında stüdyo buz kesti

2 yaşındaki oğlunu da yanına alıp sırra kadem basan buldu. Ayşe Çağlar "Çocuğumu da alarak erkek arkadaşıma kaçtım. Oh be iyi ki kaçtım" dedi.

15 yıllık eşi Esra Erol'da programına katılarak "4 Şubat'tan beri eşim Ayşe ve 2 yaşındaki oğlum kayıp. Ne yaptıysam bulamadım. O günden beri seslerini bile duymadım. İkisinin de can güvenliğinden endişe ediyorum" diyerek derdini dile getirdi.

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER

"Hiçbir sorunumuz yoktu." diyen Muzaffer Çağlar'ın eşi Ayşe Hanımı çok kısa sürede bularak stüdyoya getiren Esra Erol karı kocayı canlı yayında yüzleştirdi.

"OH BE İYİ Kİ KAÇTIM"

Ayşe Çağlar "Çocuğumu da alarak erkek arkadaşıma kaçtım. Oh be iyi ki kaçtım" dedi. Ve herkesi çileden çıkaran şu açıklamayı yaptı. "Çocuğumu da 4 gündür sevgilim Adem'in ablasına bıraktım, Adem'i de aracı Bahattin adlı aracı bir kişi sayesinde tanıdım" diyerek itiraf etti.

Tüm bunların üzerine eşi Muzaffer de "çocuğumu ver boşanalım ben başka bir adamla çocuğumu aynı evde yaşatmam" diyerek isyanını dile getirdi.

3 ay sonra ortaya çıkan kadın konuştu! Stüdyo buz kesti CANLI YAYINDA STÜDYO BUZ KESTİ! 3 AYDIN KAYIP KADIN...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA