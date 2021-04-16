Son dakika! 3 aydır kayıp olduğu iddia edilen kadını Esra Erol buldu | Canlı yayında stüdyo buz kesti
ATV ekranında yayınlanan Esra Erol'da programında duyanları şaşırtan olay! 3 aydır kayıp olduğu iddia edilen kadın canlı yayında ortaya çıktı. Kayıp olduğu iddia edilen kadın 2 yaşındaki çocuğunu da alıp başka birisine kaçtığını itiraf etti. Eşinin yüzüne söyledikleri sonrası ise canlı yayında stüdyo buz kesti. İşte o anlar...
2 yaşındaki oğlunu da yanına alıp sırra kadem basan Ayşe Çağlar'ı Esra Erol buldu. Ayşe Çağlar "Çocuğumu da alarak erkek arkadaşıma kaçtım. Oh be iyi ki kaçtım" dedi.
15 yıllık eşi Muzaffer Çağlar Esra Erol'da programına katılarak "4 Şubat'tan beri eşim Ayşe ve 2 yaşındaki oğlum kayıp. Ne yaptıysam bulamadım. O günden beri seslerini bile duymadım. İkisinin de can güvenliğinden endişe ediyorum" diyerek derdini dile getirdi.
CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER
"Hiçbir sorunumuz yoktu." diyen Muzaffer Çağlar'ın eşi Ayşe Hanımı çok kısa sürede bularak stüdyoya getiren Esra Erol karı kocayı canlı yayında yüzleştirdi.
"OH BE İYİ Kİ KAÇTIM"
Ayşe Çağlar "Çocuğumu da alarak erkek arkadaşıma kaçtım. Oh be iyi ki kaçtım" dedi. Ve herkesi çileden çıkaran şu açıklamayı yaptı. "Çocuğumu da 4 gündür sevgilim Adem'in ablasına bıraktım, Adem'i de aracı Bahattin adlı aracı bir kişi sayesinde tanıdım" diyerek itiraf etti.
Tüm bunların üzerine eşi Muzaffer de "çocuğumu ver boşanalım ben başka bir adamla çocuğumu aynı evde yaşatmam" diyerek isyanını dile getirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankada hesabı olanlar dikkat! Bu mesajı atarak tuzağa düşürüyorlar! Tüm birikim ve yatırımlarınız...
- 16 Nisan güncel sigara fiyatları! Zamlandı iddiası! Sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç para oldu? Philip Morris, Marlboro, Parliament, Camel...
- AÖL 3. dönem sınavları için kritik... AÖL 3. dönem sınav ne zaman? Sınavlar nasıl, online mı olacak?
- SGK'dan 3 maaş birden alınabilir mi? Kimse bu detayı bilmiyor! İşte o maaştaki dikkat çeken ayrıntı...
- Emeklilerin yüzünü güldürecek! Zam geldi! Kabul edilirse emekliye 1162 TL ödeme yapılacak...
- Altın fiyatlarında sarsacak haraketlilik! Uzman isim uyardı! Yatırımcılar dikkat! Gram, çeyrek, ons altın fiyatları ne kadar oldu?
- "Kan beyinlere sıçrayacak" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı! Gamı kederi bitmiyor...
- Survivor'da diskalifiye furyası! O iki isim topun ucunda! Sakatlıklar baş ağrıttı...
- Aydem halka arz ne zaman? Aydem halka arz eşit mi, oransal mı? Aydem Yenilenebilir Enerji...
- Kargolar, marketler, bakkallar saat kaçta kapanıyor? 16 Nisan bugün kargolar ve marketlerin çalışma saatleri...
- Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı? 17-18 Nisan'da özel araçla, otobüsle, uçakla seyahat yapılacak mı?
- ÖSYM son dakika: MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2021 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?