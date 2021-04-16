Son dakika! 3 aydır kayıp olduğu iddia edilen kadını Esra Erol buldu | Canlı yayında stüdyo buz kesti

2 yaşındaki oğlunu da yanına alıp sırra kadem basan Ayşe Çağlar'ı Esra Erol buldu. Ayşe Çağlar "Çocuğumu da alarak erkek arkadaşıma kaçtım. Oh be iyi ki kaçtım" dedi.

15 yıllık eşi Muzaffer Çağlar Esra Erol'da programına katılarak "4 Şubat'tan beri eşim Ayşe ve 2 yaşındaki oğlum kayıp. Ne yaptıysam bulamadım. O günden beri seslerini bile duymadım. İkisinin de can güvenliğinden endişe ediyorum" diyerek derdini dile getirdi.