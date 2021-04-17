Maraşlı ve Necati karşı karşıya! Yüzleşme kanlı bitecek

Büyük bir ilgiyle takip edilen Maraşlı'nın yeni bölümünde izleyenlerin haftalardır beklediği Maraşlı ve Necati'nin yüzleşmesi ekrana geliyor. Heyecan dolu bölümde Aziz, İlhan'ın bulaştığı karanlık işlerin ortaya çıkmasından endişe edecek ve tüm aileyi yurtdışında yeni bir hayat kurmak için kaçmaya ikna etmeye çalışacak.