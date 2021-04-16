Müge Anlı mesajlaşmaları görünce dayanamadı: Sizinki rayından çıkmış!

İsa Koldaş'ın mesajlarında Arzu'ya 'Kezban' diye hitap ettiğine dikkat çeken Anlı bunun nedeni sordu. Arzu Salman; 'Arada böyle şakalar yapıyor. Bunu söyleme dedim bu çok ayıp birşey. Sinirlendirmek adına bunları arada bir söylüyor. Çok iyi niyetli bir söylem değil' ifadelerini kullandı.