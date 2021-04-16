16 Nisan 2021, Cuma
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Müge Anlı mesajlaşmaları görünce dayanamadı: Sizinki rayından çıkmış!

ekranlarında izlenme rekorları kıran ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşanadı. Müge Anlı canlı yayınına katılan katılan 41 yaşındaki , sosyal medyadan tanıştığı tarafından 'bekarım' diyerek evlilik vaadiyle kandırıldığını ve 623 bin lirasını kaptırdığını anlattı. Evlililk hayali kuran Salman, hayatının aşkını bulduğunu zannederken edata borç batağına sürüklendi. 16 Nisan Cuma günü Müge Anlı'da son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı bugünkü yayında Arzu Salman ile İsa Koldaş arasındaki mesajları canlı yayında paylaştı. Yazışmaları görünce hayrete düşen Müge Anlı, "Sizinkisi rayından çıkmış" ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi: 16.04.2021
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Müge Anlı mesajlaşmaları görünce dayanamadı: Sizinki rayından çıkmış!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te dün inanılmaz bir olay yaşanmıştı. 41 yaşındaki Arzu Salman, sosyal medyada tanıştığı İsa Koldaş isimli adam tarafından aşk tuzağına düşürüldüğünü anlattı.


Müge Anlı mesajlaşmaları görünce dayanamadı: Sizinki rayından çıkmış!

Salman, tanıştıktan bir süre sonra sevgili olduğu İsa Koldaş'a toplamda 623 bin lira borç verdiğini, ancak İsa'nın parayı ödemeyip sırra kadem bastığını açıkladı.

Müge Anlı mesajlaşmaları görünce dayanamadı: Sizinki rayından çıkmış!

Mağdur kadın, bir süre sonra da bekar olduğunu söyleyen sevgilisinin evli olduğunu öğrendiğini anlattı. Bugün yayınlanan programda Müge Anlı, Arzu Salman ile İsa Koldaş arasındaki mesajları paylaştı.

Müge Anlı mesajlaşmaları görünce dayanamadı: Sizinki rayından çıkmış!

Mesajlara bakan Anlı, "Sizinkisi biraz rayından çıkmış. Hep 16.46'da yazmış. Yatmış kalkmış para istemiş. Mesala 'Arzu ya 500 lira lazım bana, deli olacağım…' diye mesaj atmış" dedi.

Müge Anlı mesajlaşmaları görünce dayanamadı: Sizinki rayından çıkmış!

Daha sonra Anlı, "Sana bir gün çiçek almış" diye konuştu. Arzu Salman ise "Benim paramla bana orkide aldı" cevabıyla herkesi şaşkına çevirdi.

Müge Anlı mesajlaşmaları görünce dayanamadı: Sizinki rayından çıkmış!

Anlı, diğer mesajlardan ise şöyle bahsetti: 'Kızımın yayına gideceğim çanta lazım; 120 lira. Parayı yolla, pazartesiye kadar öderim' demiş. Arzu da diyor ki: 'Poşete koy.' O da, 'Ne poşeti aşkım. 120 lira için demediğini bırakmadın' diyor. Sonra İsa, "Canım karpuz peynir zeytin çekti. Buz gibi de su resmen aşeriyorum" diye mesaj atıyor.

Müge Anlı mesajlaşmaları görünce dayanamadı: Sizinki rayından çıkmış!

Mesajları ekranda okumaya devam eden Anlı; 'Kahvaltı yapacağım ekmek yok' Arzu da diyor ki; '50 lira göndereyim kalk hadi' Bir başka gün 16.03... 'Arzu var mı sende 100 lira falan, krem alsam ilaçları alsam' Bakım diyor Arzu. 90 lira vardı gönderdim. Ne kremi ya...'


Müge Anlı mesajlaşmaları görünce dayanamadı: Sizinki rayından çıkmış!

İsa Koldaş'ın mesajlarında Arzu'ya 'Kezban' diye hitap ettiğine dikkat çeken Anlı bunun nedeni sordu. Arzu Salman; 'Arada böyle şakalar yapıyor. Bunu söyleme dedim bu çok ayıp birşey. Sinirlendirmek adına bunları arada bir söylüyor. Çok iyi niyetli bir söylem değil' ifadelerini kullandı.

Müge Anlı mesajlaşmaları görünce dayanamadı: Sizinki rayından çıkmış!

Salman tüm bu yaşananlardan sonra verdiği paraları geri istediğini söyleyerek, Koldaş'ın anne babasının yaşlı olduğu için bankaya gidemediğini, parayı çekemediğini ve onlardan parayı alamadığını öne sürerek oyalandığını anlattı.

Müge Anlı mesajlaşmaları görünce dayanamadı: Sizinki rayından çıkmış!

"ÖNCE AİLESİYLE TANIŞTI SONRA İSE... "
Mağdur olan kadın "Aranızda bir sevgi bağı olduğu için konduramıyorsunuz" diye konuştu. İsa Koldaş, Arzu Salman'la evlenmek istediğini söyleyerek aileyle tanıştı. Önce aileyle tanışıp güven sağladı, sonra da bahaneler uydurarak borç para istedi.

Müge Anlı mesajlaşmaları görünce dayanamadı: Sizinki rayından çıkmış!

''BEN SENDEN ZORLA PARA ALMADIM, BORÇ ALDIM''
Adamın evli olduğunu öğrendikten sonra sevgilisinin eşini arayan Arzu Salman, karşı taraftan duyduklarıyla da şoke oldu. Adamın eşi Arzu Salman'ın iddiasına göre 'Siz internette tanıştığınız kişiyle nasıl birlikte olursunuz, nasıl para verirsiniz' sözleri üzerine hakaretler etti. Bunun üzerine İsa adlı kişi de Salman'a, ''Ben senden zorla para almadım, borç aldım'' ifadesini kullandı.


Müge Anlı mesajlaşmaları görünce dayanamadı: Sizinki rayından çıkmış!

''KARAKOLA GİTTİĞİM GÜN AŞK BİTTİ''
Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen ve ilaç kullandığını söyleyen kadın, hemen hemen hergün binlerce lira yolladığını, bugüne kadar erkek arkadaşına toplam 623 bin lira yolladığını vurguladı. Sevgilisinin evli olduğunu ve sırra kadem bastığını anlatan mağdur kadın, "Görüntülü konuşurken karısının yanındaymış. Karakola gittiğim gün aşk bitti" ifadesini kullandı.

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