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Akıncı 15. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle

15. yeni bölüm canlı izle! | ekranlarında seyircisiyle buluşan Akıncı, reyting rekorlarını altüst etti. Diziseverlerden tam not alan yerli kahraman Akıncı'da bu hafta,"İnfaz edileceksiniz!" sözü dikkat çekiyor. Dizinin hayranları '' yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte canlı izleme adresi....

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Giriş Tarihi: 09.04.2021
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Akıncı 15. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle

Fatih Cevdet'in peşindeyken, Acı Getirenler'in başka büyük bir planı daha vardır. İstanbul'un tüm yeraltı organizasyonunu ele geçireceklerdir. Bunun için inanılmaz bir oyun kurarlar. Nergis ise elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan ilişkisini araştırırken çok daha büyük bir sürpriz ile karşılaşacaktır. Cevdet İstanbul'da adını duyurmak için çok önemli bir ismi hedef alır. Fatih ise Beyza'nın katillerini ararken, kardeşi Murat'la karşı karşıya gelecektir.

AKINCI 15. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Akıncı dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız memleketiyle şaşırttı! AKINCI DİZİSİNİN YILDIZI ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ MEMLEKETİYLE ŞAŞIRTTI!
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