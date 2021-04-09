Akıncı dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş...

Akıncı dizisinde gönülleri fetheden Şükrü Özyıldız, hayranları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Fenomen dizi Akıncı'da Fatih karakterine hayat veren Şükrü Özyıldız, özel hayatıyla da mercek altında. Oyunculuğunun yanı sıra yakılıklılığıyla da beğeni toplayan Şükrü Özyıldız'ın aslen nereli olduğu ise merak konusu oldu. Peki Akıncı'nın Fatih'i Şükrü Özyıldız aslen nereli?