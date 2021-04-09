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Haberler Galeri Akıncı dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş...

Akıncı dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş...

Akıncı dizisinde gönülleri fetheden Şükrü Özyıldız, hayranları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Fenomen dizi Akıncı'da Fatih karakterine hayat veren Şükrü Özyıldız, özel hayatıyla da mercek altında. Oyunculuğunun yanı sıra yakılıklılığıyla da beğeni toplayan Şükrü Özyıldız'ın aslen nereli olduğu ise merak konusu oldu. Peki Akıncı'nın Fatih'i Şükrü Özyıldız aslen nereli?

Giriş Tarihi: 09.04.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 14:43
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Akıncı dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş...

Şükrü Özyıldız, Akıncı dizisiyle hayranlarının dikkatini çekti. Şükrü Özyıldız'ın özel hayatı mercek altına alınırken memleketi merak konusu oldu. Peki Şükrü Özyıldız nereli? İşte ünlülerin memleketleri....

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Akıncı dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş...

Burak Özçivit - Gaziantep

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Akıncı dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş...

Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni

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Akıncı dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş...

Yıldız Çağrı Atiksoy – İzmir

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Akıncı dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş...

Yeşim Ceren Bozoğlu - Ankara