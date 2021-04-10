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Kardeşlerim 8. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

8. bölüm izle! Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim izleyicilerden tam puan aldı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan hikâyesini anlatan dizinin yeni bölüm tanıtımına "Kardeşime bir şey mi olacak?" sözleri damga vurdu. Kardeşlerim 8. bölüm izle linkine ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 10.04.2021
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Kardeşlerim 8. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

KARDEŞLERİM'DE BU HAFTA

"Kalp en çok tutunduğu dala kırılır!"

Kenan'ın ölümü tüm dengeleri değiştirirken Suzan, Akif, Nebahat cephesinde sular durulmaz. Çocuklar yaşadığı felaketten sonra yaşamlarını düzene sokmak için var gücüyle çalışırken, Orhan'ın sunduğu teklif Kadir'le Ömer'i umutlandırır. Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığının iç yüzünü öğrenen Melisa, Kadir'le yüzleşmek ister. Şengül'ün Nebahat'ten alacağı paranın hayaliyle girdiği borçlar, Orhan'la arasının açılmasına sebep olur. Berk'in Aybike'yi zora sokan planı ise beklenmedik olaylara yol açar.

KARDEŞLERİM 8. BÖLÜM İZLE

Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi şaşırttı! Meğer... SU BURCU YAZGI COŞKUN HERKESİ ŞAŞIRTTI! MEĞER...

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