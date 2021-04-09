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Hercai'de nefesler tutuldu! Reyyan ve Miran oğullarına kavuşabilecekler mi?

'nin sevilen dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. ve 'ın birbirlerine olan sevgisi Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, ''Bana bebeğimi getirir misin?'' sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai 67. yeni bölümünde yaşanacaklar...

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Giriş Tarihi: 09.04.2021
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Hercai'de nefesler tutuldu! Reyyan ve Miran oğullarına kavuşabilecekler mi?

Umut'un, Füsun'un adamları tarafından kaçırılmasıyla hem Reyyan'ın hem de Miran'ın dünyası başına yıkılmıştır.

Hercai'de nefesler tutuldu! Reyyan ve Miran oğullarına kavuşabilecekler mi?

Miran kararlıdır, bir söz verir sevdiği kadına; neye mal olursa olsun oğlunu bulacak ve eve getirecektir.

Hercai'de nefesler tutuldu! Reyyan ve Miran oğullarına kavuşabilecekler mi?

Bu amaçla Füsun'un karşısına çıkar ve ne istediğini sorar.

Hercai'de nefesler tutuldu! Reyyan ve Miran oğullarına kavuşabilecekler mi?

Füsun, Miran'ın anlaşma teklifi karşısında şaşkındır.

Hercai'de nefesler tutuldu! Reyyan ve Miran oğullarına kavuşabilecekler mi?

Ondan yerine getirilmesi hayli güç bir şey yapmasını ister.

Hercai'de nefesler tutuldu! Reyyan ve Miran oğullarına kavuşabilecekler mi?

Miran düşünmeden kabul eder. Ancak bu kez oğluna kavuşmasının önündeki engel babaannesidir.

Hercai'de nefesler tutuldu! Reyyan ve Miran oğullarına kavuşabilecekler mi?

Azize, Umut'u kendi yöntemleriyle almayı kafasına koymuştur. Miran'a yardım eden sürpriz isim kim? Füsun'un akıbeti ne olacak?

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