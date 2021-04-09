Hercai'de nefesler tutuldu! Reyyan ve Miran oğullarına kavuşabilecekler mi?
ATV'nin sevilen dizisi Hercai yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan sevgisi Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, ''Bana bebeğimi getirir misin?'' sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai 67. yeni bölümünde yaşanacaklar...
Umut'un, Füsun'un adamları tarafından kaçırılmasıyla hem Reyyan'ın hem de Miran'ın dünyası başına yıkılmıştır.
Miran kararlıdır, bir söz verir sevdiği kadına; neye mal olursa olsun oğlunu bulacak ve eve getirecektir.
Bu amaçla Füsun'un karşısına çıkar ve ne istediğini sorar.
Füsun, Miran'ın anlaşma teklifi karşısında şaşkındır.
Ondan yerine getirilmesi hayli güç bir şey yapmasını ister.
Miran düşünmeden kabul eder. Ancak bu kez oğluna kavuşmasının önündeki engel babaannesidir.
Azize, Umut'u kendi yöntemleriyle almayı kafasına koymuştur. Miran'a yardım eden sürpriz isim kim? Füsun'un akıbeti ne olacak?
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