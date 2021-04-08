Çarşamba akşamların birincisi: Kuruluş Osman! Osman Bey hainleri tek tek avladı

Umur Bey'in Dündar'a ait zihgiri teslim etmesi ile obadaki hainin amcası olduğunu anlayan Osman Bey, Umur Bey ve Malhun Hatun'a kanıtı sakladıkları için tepki gösterirken, hainin yakalanması için derhal harekete geçti. Şeyh Edebalı'nın dergahındaki buluşmadan haberdar olan Dündar, Umur Bey ve Osman Bey'in konuşmasını gizlice dinleyerek deşifre olduğunu anladı ve son çare olarak İnegöl Kalesi'nin yolunu tuttu.