07 Nisan 2021, Çarşamba
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Dünyada 33 ülkede yayında! “Kuruluş Osman” Libya’da izleyiciyle buluşacak!

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan , bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. Çarşamba akşamlarına damga vuran , ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi: 07.04.2021
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Dünyada 33 ülkede yayında! “Kuruluş Osman” Libya’da izleyiciyle buluşacak!

atv'nin reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileri, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ederek uluslararası televizyonların yanı sıra uluslararası platformlar aracılığıyla da izleyiciyle buluşuyor.

Dünyada 33 ülkede yayında! “Kuruluş Osman” Libya’da izleyiciyle buluşacak!

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan Kuruluş Osman, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı.

Dünyada 33 ülkede yayında! “Kuruluş Osman” Libya’da izleyiciyle buluşacak!

Ramazan ayında seyirciyle buluşuyor!

Dünyada 33 ülkede yayında! “Kuruluş Osman” Libya’da izleyiciyle buluşacak!

Kuruluş Osman, Tunus'un ardından şimdi de Libya'da yayına girmeye hazırlanıyor. Libya'da Al Ahrar TV kanalında yayına girecek dizi, Ramazan ayında ekrana gelmeye başlayacak.

Dünyada 33 ülkede yayında! “Kuruluş Osman” Libya’da izleyiciyle buluşacak!

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği "Kuruluş Osman", atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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