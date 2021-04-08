FİKRET PES Mİ EDİYOR! DEMİR'İN ZAFERİ NELERE MAL OLACAK?

Annesinin mektuplarının ortaya çıkmasının ardından, Adana'ya veda etmeye hazırlanan Fikret, giderayak mektupların duvarları donattığını görür! Çocuk kalbini onarmaya çalışırken, annesinin evlilik dışı ilişki yaşadığını tüm Çukurova'ya ilan edilmiştir! Yenildiğini kabul eder ama hem çocuk kalbini hem Müjgan'a olan aşkını alıp gitmek çok zordur!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 91. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

FEKELİ VE LÜTFİYE DOSTLUKLARINI SAVAŞI ÖNLEMEK İÇİN KULLANABİLECEK Mİ?

Demir'in şehri donatan mektuplarını görmeye giden Fekeli ve Lütfiye savaşın henüz bitmediğini anlar! Demir konuyu kapatmıştır, Fikret de gitmiştir ama Lütfiye Fekeli'yi yalnız bırakmamaya karar verir. Çünkü Müjgan'ın Züleyha nefreti ile karşılaşır ve Şermin'den öğrendiklerinin doğru olduğunu anlar.

ÜMİT SEVDA'YA "BEN SENİN KIZINIM" DİYOR!

Züleyha ve Demir'in hem işte hem aşkta örnek çift haline gelmeleri Ümit'in intikam ateşini körükler. Aslında bambaşka bir intikam için girdiği Fikret'in oyununda, şimdi de aşk için intikam vaktidir! Ancak bu intikama giden yolda, zamanı gelmeden bir itirafta bulunur. Onu Demir'den uzak durması için tekrar uyarmaya gelen Sevda'ya "Ben senin kızınım" der!

GAFFUR YERSİZ YURTSUZ KALIYOR!

Saniye evden kovunca, huğlarda kalıyorum diyen ama küçük konağa yerleşen Gaffur'un oyunu ortaya çıkıyor! Çıkmakla kalmıyor, herkes durumdan haberdar olunca olaylar büyüyor. Gaffur'un huğlarda bile yeri kalmıyor. Üstelik bu kez Saniye de ondan temelli vazgeçiyor!