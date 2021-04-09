Bir Zamanlar Çukurova'da dengeler değişti! Ümit Sevda'nın kızı mı?

DEMİR BABASININ KİMSEYE SALDIRMADIĞINI İSPATLADI VE SAVAŞI SONA ERDİRDİ

Züleyha'nın Lütfiye'nin çantasını çalarak ele geçirdiği Fikret'in annesinin mektubu ile tüm Adana'yı donatan Demir, bununla da yetinmeyip bir de basın toplantısı düzenledi!

Adnan Yaman'ın hiç kimseye saldırmadığını, Fikret Fekeli'nin annesinin, mektuplarında evliyken bir ilişki yaşadığını itiraf ettiğini herkese ilan etti. Adnan Yaman, çapkın bir adamdı ama kimseye saldırmamıştı.

İntikam için çıktığı yolda, Demir'e yenildiğini kabul eden Fikret, annesinin namusu herkesin diline düşünce Adana'dan ayrılamadı! Fekeli'ye Almanya'ya gitmiş gibi telgraf bile çekti ama başka bir oyun peşine düştü.