Bir Zamanlar Çukurova'da dengeler değişti! Ümit Sevda'nın kızı mı?
ATV'nin ekranlarında yayınlanan perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölümüyle yine reyting listelerini altüst ederek zirveye yerleşti. Sevilen dizinin 91.bölümüne Sevda Çağlayan'ın ortaya çıkan büyük sırrı damgasını vurdu. Ümit, kızı olduğunu sonunda itiraf etti. İşte 91. bölümünde yaşananlar...
91. bölümde neler yaşandı?
SEVDA ŞOK GEÇİRDİ! ÜMİT SEVDA'NIN KIZI MI?
Aşk için şöhretinden de aile sahibi olmaktan da vazgeçmiş Sevda Çağlayan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Ömrünü Adnan Yaman'ın aşkına adadığı bilinen, Demir'in 'ikinci annem' dediği Sevda Çağlayan, ummadığı bir gerçekle karşılaştı! 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 91'inci bölümü, şok bir sahne ile sona erdi. Ümit, Züleyha'ya Demir ile birlikte olduğunu göstermek için gizlice fotoğraflarını çekip, posta ile gönderdi ama zarf Sevda'nın eline geçti. En başından beri Demir'den uzak durması için uyardığı Ümit'e bir kez daha ne yaptığının hesabını sormaya giden Sevda, önce "Sana benzememden mi korkuyorsun" diye bir tepki aldı ve neler olduğunu anlayamadı. Ancak daha sonra Ümit, Sevda'nın kucağındaki bebeklik fotoğrafını çıkardı ve "Ben senin kızınım" dedi!
DEMİR BABASININ KİMSEYE SALDIRMADIĞINI İSPATLADI VE SAVAŞI SONA ERDİRDİ
Züleyha'nın Lütfiye'nin çantasını çalarak ele geçirdiği Fikret'in annesinin mektubu ile tüm Adana'yı donatan Demir, bununla da yetinmeyip bir de basın toplantısı düzenledi!
Adnan Yaman'ın hiç kimseye saldırmadığını, Fikret Fekeli'nin annesinin, mektuplarında evliyken bir ilişki yaşadığını itiraf ettiğini herkese ilan etti. Adnan Yaman, çapkın bir adamdı ama kimseye saldırmamıştı.
İntikam için çıktığı yolda, Demir'e yenildiğini kabul eden Fikret, annesinin namusu herkesin diline düşünce Adana'dan ayrılamadı! Fekeli'ye Almanya'ya gitmiş gibi telgraf bile çekti ama başka bir oyun peşine düştü.
GAFFUR İÇİN YOLUN SONU KÜÇÜK KONAK'TA GELDİ!
Gülten'in tarlasını tefecilere kaptırmasının ardından eve gelmesi Saniye tarafından yasaklanan Gaffur, bu kez fena yakalandı! Huğlarda kaldığına herkesi ikna etmek için bin bir dolap çevirip, geceleri gizlice konağa giren Gaffur, gittikçe daha rahat davranınca yakalandı!
Geceleri bırakıp gündüz de ortadan kaybolan, her fırsatta konağa kaçıp yiyip içen Gaffur tam da banyoya girdiğinde Müjgan eve geldi! Banyodan çıkan Gaffur'la karşılaşınca da kıyamet koptu! Müjgan büyük konaktaki herkesi toplayıp, arayıp da bulamadığı fırsatın eline geçmesinin tadını doya doya çıkardı! Züleyha ne diyeceğini bilemedi, Gülten yerin dibine geçti! Gaffur hem konak keyfinden oldu, hem de kalacak yeri kalmasın diye, Demir huğların da boş olanlarını yıktırdı, yaktırdı! Gaffur'un karşısına da Raşit'i dikti! Ne kadar ağlasa da kimseyi kendine acındırmayı başaramayan Gaffur en sonunda camiye sığındı!
DUVARLARI DONATAN MEKTUPLAR FEKELİ'NİN YARASINI DAĞLADI
Hastaneden eve getirilen Fekeli'ye Lütfiye ve ev halkı ihtimam ile bakarken, Adana sokaklarındaki mektupların haberi geldi. Lütfiye, Fekeli bunları görmesin diye çok uğraştı ama başaramadı. Fikret'in yaptıklarını hiç tasvip etmese de Demir'in de bir kadının adını lekeleyen hareketi Fekeli'yi çok üzdü. Ama Fikret'in gitmiş olması ve kendisini ziyaret eden Demir'in kimseye bir düşmanlığı olmadığını söylemesi, içine su serpti. Demir ve Züleyha, kardeşler birbirini görsün diye küçük Adnan'ı da getirmiş olmasına çok mutlu oldu. Ama kardeşlerin buluşmasının ardından Müjgan'ın tavırları, Lütfiye'nin dikkatinden kaçmadı. Şermin'in anlattığı Züleyha kini ile dolu Müjgan'ı kendi gözleriyle gördü!
DEMİR ARTIK ZÜLEYHA İLE GELECEĞE BAKMAK İSTİYOR AMA…
Ümit ile her geçen gün daha yakınlaşan Müjgan, Züleyha kinine adeta geri döndü! Ümit'i de Demir'den vazgeçmemeye ikna etti! Züleyha'nın şüphelenmesi ve mutsuz olması için, Ümit'in bilekliğini Demir'in otomobiline bıraktı. Ama olaylar beklediği gibi gelişmedi. Züleyha, yolda kaldığı için Ümit'i hastaneye bırakan Demir hikayesine inandı. Bilekliği de bir kahve içerek bırakmak üzere kendini alıp Ümit'i götürdü. Bütün bu olanlar, Müjgan'ı iyice çıldırttı.
Almanya'ya gitmeyen Fikret de Ümit'in evinde, Demir'e tuzak kurdu. Ümit, intihar edeceği iması ile Demir'i yanına çağırdı ve boynuna sarılıp öperken, Fikret ikisinin fotoğraflarını çekti.
Ama fotoğraflar, Züleyha'nın değil, Sevda'nın eline geçti!
3 SEZONDUR ZİRVENİN SAHİBİ
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 91.bölümü, Tüm Kişiler ve 20+ABC1'de en çok izlenen yapım oldu.
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü,
Tüm Kişiler'de %9,79 izlenme oranı ve %21,46 izlenme payı ve
20+ABC1'de %8,06 izlenme oranı ve %16,95 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 91.bölümünde #BirZamanlarÇukurova etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.
Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla yine her Perşembe 20.00'de atv'de!
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