Esra Erol canlı yayınında flaş sevgili itirafı! Sözde hoca 'boşan gel' deyince...

Öte yandan Soner'in savcılığa verdiği ifadede, 'ben 5 ay önce Ömer Özer'le hoca olarak tanıştım. Ömer, karımı tedavi ediyordu. Karımı tedavi ettiği için de aile ilişkinizde sorun var, siz boşanırsanız karını bana gönderirsen sizin yuvanızı kurtarırım' demiş.