Esra Erol canlı yayınında flaş sevgili itirafı! Sözde hoca 'boşan gel' deyince...
Esra Erol'da Zonguldak'tan canlı yayına katılan Tayfun ve Reyhan çifti Türkiye'nin gündemine bomba gibi oturdu. Esra Erol canlı yayınında Tayfun ve Reyhan çifti, kızları Esengül hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Esengül'ün kocası Soner Demirdöven'in zoruyla sahte hocaya gittiğini iddia eden aile, hocanın 'boşanıp gel' demesi üzerine kızlarının eşini boşadığını söylediler. Esra Erol programına katılan Esengül'ün açıklamaları stüdyoda şok etkisi yarattı. İşte Esra Erol'da yaşanan son dakika gelişmeleri...
Esra Erol'a katılan Tayfun ve Reyhan çifti bir canlı yayına katıldı. Zonguldak'tan katılan çiftin iddiası şok etkisi yarattı. Çift, kızları Esengül Demirödeven damatları Soner Demirdöven'in zoruyla sahte hocaya gittiğini, hocanın 'boşanıp gel' demesi üzerine damatlarından boşandığını iddia etti.
7 yıllık evli kızları Esengül, canlı yayına katılarak herkesi şoke etti. Ömer adlı şahısla internetten tanıştığını söyleyince herkesin kafası karıştı. Esengül, kocası Soner ve Ömer'i tanıştırdığını ve 3'ün birlikte arkadaş olup vakit geçirdiğini söyleyince herkes şaşkına döndü. İşte tüm detaylar...
Esra Erol'a programına katılan Tayfun ve Reyhan çiftinin şok iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kızları kocasını boşayıp Batman'da yaşayan sözde hoca Ömer Özer'in yanına kaçtı. Aile kızlarının damadının zoruyla sözde hocaya gidip boşandığını söylese de gerçek çok başka çıktı. İşte yaşananlar…
KAÇAN ESENGÜL CANLI YAYINDA
Eşinden boşanıp Ömer Özer'in yanına kaçan Esengül Demirdöven, "sosyal medyadan Ömer ile arkadaş olduk. Eşime biri ile tanıştığımı söyledim" deyince herkes şoke oldu.
'EŞİMLE ÖMER'İ TANIŞTIRDIM'
Esengül canlı yayında, "Eşim Soner ile Ömer'i tanıştırdım. Hep birlikte arkadaş olduk. Eşinin de arkadaşı oldu. Sonra ben aradan çekildim.
Ama sonra kocamla anlaşmalı olarak boşanıp Ömer ile birlikte kaçtım. Esengül, Ben, Soner ile birlikte anlaştım ve aileme bir şey söylemedim.
Öte yandan Soner'in savcılığa verdiği ifadede, 'ben 5 ay önce Ömer Özer'le hoca olarak tanıştım. Ömer, karımı tedavi ediyordu. Karımı tedavi ettiği için de aile ilişkinizde sorun var, siz boşanırsanız karını bana gönderirsen sizin yuvanızı kurtarırım' demiş.
Esra Erol ise verilen ifade ile ilgili 'kocan neden böyle bir ifade verdi' diye sorunca Esengül, 'kocam baskı altında söyledi' deyince herkes çılgına döndü.
ÖMER BENİ GELİP ALDI
Esengül, eşi Soner işe gidince Ömer'in onlara geldiğini onunla birlikte Batman'a gittiğini söyledi. Ancak eşinin bu durumu bilmediğini söyledi.
Esengül'ün ailesi kızları Batman'dayken eşi ile 3 gün telefonda görüntülü konuştuklarını söyledi. Aile, kızlarının eşi Soner'e 'hoca ile dua yapıyoruz' deyip telefonu kapattığını iddia etti.
SÖZDE HOCA ÖMER, CANLI YAYINDA
Resmi olarak eşinden boşanmadığı ortaya çıkan Esengül'ü kaçıran Ömer yayına katıldı. Şahıs konuşmak istemediğini belirterek yayına çıkmayı kabul etmedi.
Kaçan çiftin bugün yayına katılıp katılmayacakları merak konusu. Öte yandan Esengül'ün eşi Soner Demirdöven'e ise ulaşılamadı.