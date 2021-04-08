08 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral kız kardeşiyle sosyal medyayı salladı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral kız kardeşiyle sosyal medyayı salladı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakterine hayat veren Hande Soral, başarılı oyunculuğuyla gündemden düşmüyor. Hayranları tarafından özel hayatı da oldukça merak edilen Hande Soral bu kez de kız kardeşiyle gündeme geldi. Kendisi gibi ünlü olan kız kardeşiyle ikiz gibi birbirlerine benzeyen Hande Soral sosyal medyayı salladı. İşte Hande Soral'ın kız kardeşi...

Giriş Tarihi: 08.04.2021 14:28 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 14:31
  • 1
  • 46
Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral kız kardeşiyle sosyal medyayı salladı

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hande Soral'ın en az kendisi kadar ünlü bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? İşte Hande Soral'ın kız kardeşi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 46
Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral kız kardeşiyle sosyal medyayı salladı

Fahriye Evcen

  • 3
  • 46
Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral kız kardeşiyle sosyal medyayı salladı

FAHRİYE EVCEN'İN KIZ KARDEŞİ

  • 4
  • 46
Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral kız kardeşiyle sosyal medyayı salladı

Meryem Uzerli

  • 5
  • 46
Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral kız kardeşiyle sosyal medyayı salladı

MERYEM UZERLİ VE KARDEŞİ CANAN UZERLİ