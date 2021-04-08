Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral kız kardeşiyle sosyal medyayı salladı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakterine hayat veren Hande Soral, başarılı oyunculuğuyla gündemden düşmüyor. Hayranları tarafından özel hayatı da oldukça merak edilen Hande Soral bu kez de kız kardeşiyle gündeme geldi. Kendisi gibi ünlü olan kız kardeşiyle ikiz gibi birbirlerine benzeyen Hande Soral sosyal medyayı salladı. İşte Hande Soral'ın kız kardeşi...