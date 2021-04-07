Akıncı yeni bölümüne damga vurdu! Cevdet rolü için saçlarından vazgeçti

"GEREKİRSE ROLÜM İÇİN SAÇIMI MORA BOYAR, MESLEĞİMİN BİR NİŞANESİ OLARAK GURUR DUYARIM."

Başarılı oyuncu, "Yapımcımız Mehmet Yiğit Alp bizzat arayıp senaryoda karakterin yepyeni bir hayata geçiş yapacağını, o yüzden saçlarımı kestirmemi rica ettiğini söyledi. Tiyatroda büyümüş, meslek etiğini özümsemiş biri için saç mesele değil. Yeter ki ben o karaktere inanayım, icap ederse saçımı mora boyar öyle dolaşırım. Hiç de utanmam, mesleğimin bir nişanesi olarak gurur bile duyarım." diye konuştu.

Ailesinin de yeni imajıyla ilgili farklı yorumlarda bulunduğunu söyleyen Yıldıray Şahinler, "Dört buçuk yaşındaki oğlumu da berbere zorlukla götürüyoruz. Hazır ikna etmişken saçını makineye vurdurmuştuk. Beni kısacık saçla görünce "Baba bana mı benzedin sen?" dedi. Eşimse uzun saçlarımı daha çok seviyordu ama kısa saçla geç saatte setten gelince daha az gürültü yapıyorum, o yüzden o da şikayetçi değil." dedi.

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği

Akıncı, Cuma akşamları saat 20.00'de atv'de!