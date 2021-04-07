07 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik herkesi şaşırttı! Meğer eski eşi...

Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik herkesi şaşırttı! Meğer eski eşi...

Kuruluş Osman dizisinde Kongar karakterine hayat veren Burak Çelik, başarılı oyunculuğuyla kendine hayran bıraktı. Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Burak Çelik'in eski eşi herkesi şoke etti. Çelik'in bir dönem kendisi gibi manken gibi biriyle evli olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Burak Çelik'in eski eşi...

Giriş Tarihi: 07.04.2021 14:38 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 14:38
  • 1
  • 79
Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik herkesi şaşırttı! Meğer eski eşi...

Kuruluş Osman dizisindeki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Burak Çelik, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Çelik'in özel hayatını mercek altına alanlar bir dönem kendisi gibi manken olan biriyle evli olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Burak Çelik'in eski eşi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 79
Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik herkesi şaşırttı! Meğer eski eşi...

ASUMAN KRAUSE �� EMRAH

  • 3
  • 79
Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik herkesi şaşırttı! Meğer eski eşi...

KENAN DOĞULU - BİLLUR KALKAVAN

  • 4
  • 79
Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik herkesi şaşırttı! Meğer eski eşi...

TOLGAHAN SAYIŞMAN - MERVE BOLUĞUR

  • 5
  • 79
Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik herkesi şaşırttı! Meğer eski eşi...

HANDE YENER - KADİR DOĞULU