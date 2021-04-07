Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik herkesi şaşırttı! Meğer eski eşi...

Kuruluş Osman dizisinde Kongar karakterine hayat veren Burak Çelik, başarılı oyunculuğuyla kendine hayran bıraktı. Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Burak Çelik'in eski eşi herkesi şoke etti. Çelik'in bir dönem kendisi gibi manken gibi biriyle evli olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Burak Çelik'in eski eşi...