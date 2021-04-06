Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisine müjdeli haber! Yönetmen Onur Tan açıkladı
6 sezondur Atv ekranlarında fırtınalar estiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın sevenlerine güzel haber geldi. 189. bölüm ile izleyicisiyle buluşacak olan, EDHO'nun bu yıl final yapacağı iddialarına yönetmen Onur Tan’dan cevap geldi. Katıldığı ödül töreninde konuşan Tan, dizinin 7. sezonda da devam edileceğini açıkladı.
Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın izleyicilerini sevindirecek haber geldi. EDHO'nun 7. sezonda da izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.
Müjdeli haberi dizinin yönetmeni Onur Tan verdi. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizide, önceki hafta Ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik'in ayrılması, dizinin final yapacağı iddiasını gündeme getirmişti. Onur Tan, Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba ile birlikte katıldığı ödül töreninde iddialara yanıt verdi.
Dizinin başladığından bu yana çok fazla ödül kazandığını hatırlatan Oktay Kaynarca, "Bu bir ekip başarısı. Buradaki ödülü biz sadece kendi başarımızdan dolayı aldığımızı düşünmüyorum. Çaycısından, yapımcısına kadar herkes bu ödülün bence sahibi. Herkesin katkısı var. Onlar adına alacağız" diye konuştu.
Onur Tan ise yaptığı konuşmada 7.sezon mesajı verdi. Dizinin 7. sezonda da devam edileceğini açıklayan Tan, tüm çalışanlar adına ödülleri aldıklarını hatırlattı.
Oyuncuların diziden ayrılması ve yeni isimlerin katılması yönünde sürekli bir dönüşüm olduğuna vurgu yapan yönetmen, "7.yıla giriyoruz. Çok uzun bir süre insan hayatında. Hem yeni oyuncular dahil oluyor hem yeni bebeklerimiz oluyor, kaybettiklerimiz oluyor. Uzun bir yola aile olarak çıktık. Bizim için başarı ve istikrar… İstikrarla devam etmek niyetindeyiz" açıklamasını yaptı.
Dizide Doğan baba karakterine hayat veren Ali Sürmeli'ye de yaşam boyu onur ödülü takdim edildi. 61 yaşındaki oyuncu, 5. sezonun başında beyin kanaması geçirmiş ve 3-4 ay kadar dizide yerini alamamıştı.