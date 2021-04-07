07 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan dorukta! Ümit'in intikam ateşi kimleri yakacak?

Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan dorukta! Ümit'in intikam ateşi kimleri yakacak?

ekranlarında perşembe akşamlarına damga vuran , yeni bölümüyle heyecanı doruklara çıkarıyor. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklardan heyecan dolu bir bölümle ekrana gelmeye hazırlanan Bir Zamanlar Çukurova dizinde bu hafta, " ve 'in hem işte hem aşkta örnek çift haline gelmeleri Ümit'in intikam ateşini körükler. Aslında bambaşka bir intikam için girdiği 'in oyununda, şimdi de aşk için intikam vaktidir! Ancak bu intikama giden yolda, zamanı gelmeden bir itirafta bulunur. Onu Demir'den uzak durması için tekrar uyarmaya gelen Sevda'ya "Ben senin kızınım" der!" İşte Bir Zamanlar Çukurova 91. yeni bölümünde bu hafta yaşanacaklar...

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 07.04.2021
ABONE OL
Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan dorukta! Ümit'in intikam ateşi kimleri yakacak?

FİKRET PES Mİ EDİYOR! DEMİR'İN ZAFERİ NELERE MAL OLACAK?
Annesinin mektuplarının ortaya çıkmasının ardından, Adana'ya veda etmeye hazırlanan Fikret, giderayak mektupların duvarları donattığını görür!

Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan dorukta! Ümit'in intikam ateşi kimleri yakacak?

Çocuk kalbini onarmaya çalışırken, annesinin evlilik dışı ilişki yaşadığını tüm Çukurova'ya ilan edilmiştir! Yenildiğini kabul eder ama hem çocuk kalbini hem Müjgan'a olan aşkını alıp gitmek çok zordur!

Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan dorukta! Ümit'in intikam ateşi kimleri yakacak?

FEKELİ VE LÜTFİYE DOSTLUKLARINI SAVAŞI ÖNLEMEK İÇİN KULLANABİLECEK Mİ?
Demir'in şehri donatan mektuplarını görmeye giden Fekeli ve Lütfiye savaşın henüz bitmediğini anlar!

Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan dorukta! Ümit'in intikam ateşi kimleri yakacak?

Demir konuyu kapatmıştır, Fikret de gitmiştir ama Lütfiye Fekeli'yi yalnız bırakmamaya karar verir.

Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan dorukta! Ümit'in intikam ateşi kimleri yakacak?

Çünkü Müjgan'ın Züleyha nefreti ile karşılaşır ve Şermin'den öğrendiklerinin doğru olduğunu anlar.

Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan dorukta! Ümit'in intikam ateşi kimleri yakacak?

ÜMİT SEVDA'YA "BEN SENİN KIZINIM" DİYOR!
Züleyha ve Demir'in hem işte hem aşkta örnek çift haline gelmeleri Ümit'in intikam ateşini körükler.

Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan dorukta! Ümit'in intikam ateşi kimleri yakacak?

Aslında bambaşka bir intikam için girdiği Fikret'in oyununda, şimdi de aşk için intikam vaktidir! Ancak bu intikama giden yolda, zamanı gelmeden bir itirafta bulunur.

Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan dorukta! Ümit'in intikam ateşi kimleri yakacak?

Onu Demir'den uzak durması için tekrar uyarmaya gelen Sevda'ya "Ben senin kızınım" der!

Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan dorukta! Ümit'in intikam ateşi kimleri yakacak?

GAFFUR YERSİZ YURTSUZ KALIYOR!
Saniye evden kovunca, huğlarda kalıyorum diyen ama küçük konağa yerleşen Gaffur'un oyunu ortaya çıkıyor! Çıkmakla kalmıyor, herkes durumdan haberdar olunca olaylar büyüyor.

Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan dorukta! Ümit'in intikam ateşi kimleri yakacak?

Gaffur'un huğlarda bile yeri kalmıyor. Üstelik bu kez Saniye de ondan temelli vazgeçiyor!

Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan dorukta! Ümit'in intikam ateşi kimleri yakacak?

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla her Perşembe 20.00'de atv'de.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA