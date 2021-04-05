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EDHO'da dengeler altüst oluyor! Hızır büyük şebekenin peşinde

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta; Kimsesiz Doğan'a hamlesini yapan ve mekanının içinde bomba patlatan Hamdi Korkmaz, amacına ulaşamaz. Bu kez sıra Kimsesiz Doğan'a gelir. Karabasan gibi çökmeye hazırlanan Kimsesiz Doğan, Hamdi Korkmaz'ı asar. İşte EDHO 189. yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler...

Giriş Tarihi: 05.04.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 11:26
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EDHO'da dengeler altüst oluyor! Hızır büyük şebekenin peşinde

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşinin intikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenir.

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EDHO'da dengeler altüst oluyor! Hızır büyük şebekenin peşinde

Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.

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EDHO'da dengeler altüst oluyor! Hızır büyük şebekenin peşinde

Tuncay'ın söylediklerini dinlemesi için Yaman Korkmaz'ı çağıran İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok yaşar.

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EDHO'da dengeler altüst oluyor! Hızır büyük şebekenin peşinde

Tuncay, Korkmazlarla yeşermeye başlayan dostluk filizini kesmek için Yaman Korkmaz ve Avukat Ebru'nun gizli aşk yaşadığını Behzat'a söyler.

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EDHO'da dengeler altüst oluyor! Hızır büyük şebekenin peşinde

Tuncay'ın yakalanmasıyla panik yaşayan istihbarat İlhan'ın yaptığı hamle ise ortalığı daha da karıştır. İlhan yüzünden Tuncay'ı elinden kaçıracağını anlayan Hızır Çakırbeyli, silahına davranır.