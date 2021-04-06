EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in evlilik teklifi sosyal medyayı salladı!

ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer eşi Melisa Yıldırımer'e ettiği evlilik teklifiyle sosyal medyayı salladı. 2012 yılında dünyaevine giren Melisa Yıldırımer, Yunus Emre Yıldırımer'in hiç romantik bir evlilik teklifi yapmadığını açıkladı. İşte EDHO'nun yakışıklı oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer ve eşi Melisa Yıldırımer'in o açıklamaları...