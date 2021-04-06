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Haberler Galeri EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in evlilik teklifi sosyal medyayı salladı!

EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in evlilik teklifi sosyal medyayı salladı!

ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer eşi Melisa Yıldırımer'e ettiği evlilik teklifiyle sosyal medyayı salladı. 2012 yılında dünyaevine giren Melisa Yıldırımer, Yunus Emre Yıldırımer'in hiç romantik bir evlilik teklifi yapmadığını açıkladı. İşte EDHO'nun yakışıklı oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer ve eşi Melisa Yıldırımer'in o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 06.04.2021 14:19 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 14:19
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EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in evlilik teklifi sosyal medyayı salladı!
EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in evlilik teklifi sosyal medyayı salladı!

İşte ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer eşi Melisa Yıldırımer'in çarpıcı açıklamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in evlilik teklifi sosyal medyayı salladı!
EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in evlilik teklifi sosyal medyayı salladı!

SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL

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EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in evlilik teklifi sosyal medyayı salladı!
EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in evlilik teklifi sosyal medyayı salladı!

SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL

  • 4
  • 101
EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in evlilik teklifi sosyal medyayı salladı!
EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in evlilik teklifi sosyal medyayı salladı!

BUĞRA GÜLSOY

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EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in evlilik teklifi sosyal medyayı salladı!
EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in evlilik teklifi sosyal medyayı salladı!

BUĞRA GÜLSOY VE EŞİ NİLÜFER GÜRBÜZ