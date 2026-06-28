Avustralya'dan sosyal medyada 16 yaş kuralına uymayan platformlara ağır fatura: Süreci ağırdan almaya devam ediyorlar

Dünya genelinde 16 yaşın altındaki çocuklara ilişkin sosyal medya yasaklamaları artarken sosyal medya platformlarından da net adımlar bekleniyor.

Dünya genelinde çocukları korumaya yönelik sosyal medya yasakları ve yaş sınırı uygulamaları hız kazanıyor. (ahaber.com.tr)

DÜNYA ÜLKELERİ TEK TEK YASAKLIYOR

Başta Avustralya olmak üzere Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde yasak uygulanırken İngiltere, Norveç, İspanya gibi ülkelerde de yasa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye'de de bu konuda adımlar atılırken yasa çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 16 yaş altındaki çocuklar sosyal medyaya giremeyecek ya da platformlar aile denetiminde kullanılacak.