TÜBİTAK 170 üniversite öğrencisi alıyor: Başvuru tarihleri ve şartları

TÜBİTAK, farklı araştırma enstitülerinde görevlendirilmek üzere 170 aday araştırmacı istihdam edeceğini duyurdu. Başvurular 29 Haziran'da başladı ve 20 Temmuz 2026'ya kadar sürecek. Alımlar birçok mühendislik ve fen bilimleri bölümünde öğrenim gören lisans öğrencilerini kapsıyor.

Üniversite öğrencileri için dikkat çeken bir istihdam ilanı yayımlandı. TÜBİTAK, çeşitli araştırma merkezleri ve enstitülerinde görevlendirilmek üzere toplam 170 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alacağını açıkladı. Başvurular 29 Haziran 2026 tarihinde başladı. Adaylar, başvurularını 20 Temmuz 2026 saat 17.00'ye kadar tamamlayabilecek. Başvurular 20 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. (Fotoğraf: A Haber) HANGİ BİRİMLERDE ALIM YAPILACAK? İlana göre aday araştırmacılar TÜBİTAK'ın farklı araştırma merkezlerinde görevlendirilecek. Kontenjanlar şu birimlerde toplandı: TÜBİTAK birimi Görev yapılacak şehir BİLGEM Kocaeli, Ankara MAM Kocaeli, Ankara RUTE Kocaeli SAGE Ankara TÜSSİDE Kocaeli UZAY Ankara Her bir ilan için farklı bölüm şartları ve kontenjanlar belirlendi.

Alımlar Ankara ve Kocaeli'ndeki araştırma merkezlerinde yapılacak. (Fotoğraf: A Haber) BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK? İlanda yer alan takvime göre başvurular 29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00'da başladı. Son başvuru tarihi ise 20 Temmuz 2026 saat 17.00 olarak açıklandı. Başvuruların belirtilen tarihten sonra sisteme yüklenmesi halinde değerlendirmeye alınmayacağı belirtiliyor. DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK? İlanlarda yer alan ortak şartlara göre adayların; Türkiye'de en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında öğrenim görüyor olması,

İlanda belirtilen bölümlerde eğitim alması,

2026-2027 eğitim-öğretim yılında 3. veya 4. sınıf öğrencisi olacak durumda bulunması,

Başvuracağı ilanın özel şartlarını sağlaması gerekiyor. Ayrıca tüm ilanlarda yabancı dil şartının bulunduğu belirtilirken yaş şartı ve mesleki tecrübe şartı aranmadığı ifade edildi.