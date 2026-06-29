TÜBİTAK 170 üniversite öğrencisi alıyor: Başvuru tarihleri ve şartları
TÜBİTAK, farklı araştırma enstitülerinde görevlendirilmek üzere 170 aday araştırmacı istihdam edeceğini duyurdu. Başvurular 29 Haziran'da başladı ve 20 Temmuz 2026'ya kadar sürecek. Alımlar birçok mühendislik ve fen bilimleri bölümünde öğrenim gören lisans öğrencilerini kapsıyor.
Üniversite öğrencileri için dikkat çeken bir istihdam ilanı yayımlandı. TÜBİTAK, çeşitli araştırma merkezleri ve enstitülerinde görevlendirilmek üzere toplam 170 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alacağını açıkladı. Başvurular 29 Haziran 2026 tarihinde başladı. Adaylar, başvurularını 20 Temmuz 2026 saat 17.00'ye kadar tamamlayabilecek.
HANGİ BİRİMLERDE ALIM YAPILACAK?
İlana göre aday araştırmacılar TÜBİTAK'ın farklı araştırma merkezlerinde görevlendirilecek. Kontenjanlar şu birimlerde toplandı:
|TÜBİTAK birimi
|Görev yapılacak şehir
|BİLGEM
|Kocaeli, Ankara
|MAM
|Kocaeli, Ankara
|RUTE
|Kocaeli
|SAGE
|Ankara
|TÜSSİDE
|Kocaeli
|UZAY
|Ankara
Her bir ilan için farklı bölüm şartları ve kontenjanlar belirlendi.
BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?
İlanda yer alan takvime göre başvurular 29 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00'da başladı. Son başvuru tarihi ise 20 Temmuz 2026 saat 17.00 olarak açıklandı. Başvuruların belirtilen tarihten sonra sisteme yüklenmesi halinde değerlendirmeye alınmayacağı belirtiliyor.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
İlanlarda yer alan ortak şartlara göre adayların;
- Türkiye'de en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında öğrenim görüyor olması,
- İlanda belirtilen bölümlerde eğitim alması,
- 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 3. veya 4. sınıf öğrencisi olacak durumda bulunması,
- Başvuracağı ilanın özel şartlarını sağlaması gerekiyor.
Ayrıca tüm ilanlarda yabancı dil şartının bulunduğu belirtilirken yaş şartı ve mesleki tecrübe şartı aranmadığı ifade edildi.
HANGİ BÖLÜMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
İlanlarda çok sayıda mühendislik ve temel bilimler bölümüne yer verildi. Başvuru yapılabilecek bölümler arasında şunlar bulunuyor:
- Bilgisayar Mühendisliği
- Yazılım Mühendisliği
- Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği
- Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
- Bilişim Sistemleri Mühendisliği
- Yapay Zeka Mühendisliği
- Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
- Elektrik Mühendisliği
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- Elektronik Mühendisliği
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
- Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
- Mekatronik Mühendisliği
- Mekatronik Sistemler Mühendisliği
- Makine Mühendisliği
- Makine ve İmalat Mühendisliği
- Endüstri Mühendisliği
- Endüstri ve Sistem Mühendisliği
- Enerji Sistemleri Mühendisliği
- Yazılım ve ilgili bilişim alanları
- Matematik
- Matematik Mühendisliği
- Fizik
- Fizik Mühendisliği
- Kimya
- Kimya Mühendisliği
- Uygulamalı Kimya
- Kimya ve Süreç Mühendisliği
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
- Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
- Malzeme Mühendisliği
- Biyoloji
- Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Genetik ve Biyomühendislik
- Havacılık Mühendisliği
- Havacılık ve Uzay Mühendisliği
- Uçak Mühendisliği
- Uçak ve Uzay Mühendisliği
- Uzay Mühendisliği
- Uzay ve Uydu Mühendisliği
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- İşletme
- İşletme Mühendisliği
Bazı ilanlarda birden fazla bölüm birlikte kabul edilirken, bazı pozisyonlarda yalnızca belirli mühendislik alanlarında öğrenim gören öğrenciler başvurabilecek. Bu nedenle adayların ilan numarasına göre özel şartları incelemesi gerekiyor.