CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Dijital medyanın görünmez eli! Algoritmalar bizi yönetiyor mu?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sosyal medya, günümüz dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, ekran başındaki sürecin sürekliliğinin gizli güç "algoritmalar" parça birimi üzerinden alınıyor. Kullanıcıların her adımını, tercihlerini ve hatta duygusal tepkilerini şekillendiren bu görüntülenebilen mekanizma, sadece içerik sunmakla kalmıyor; tam anlamıyla bireyleri dijital bir yönlendirmenin etkisi altına alıyor. A Haber'e konuşan uzman isim, "algoritmik iktidar" olarak tanımlanan bu sisteme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dijital medyanın görünmez eli! Algoritmalar bizi yönetiyor mu? 1

Dijital mecralarda değişim süresinin her geçen gün arttığına dikkat edilerek, bu sürecin tesadüf olmadığı vurgulanıyor.

Dijital medyanın görünmez eli! Algoritmalar bizi yönetiyor mu? 2

Sosyal medyada kullanıcıların ekranda kalma süresini belirleyen algoritmalar, yalnızca içerik sunmakla kalmayıp bireylerin tercihlerini ve duygusal tepkilerini de yönlendiriyor.

ALGORİTMALAR BİZİ YÖNETİYOR MU?

Uzmanlar, "algoritmik iktidar" olarak tanımlanan bu görünmez gücün toplumsal kutuplaşmadan gündelik ilişkilere kadar yaşamın birçok alanını etkilediğine dikkat çekiyor.

Dijital medyanın görünmez eli! Algoritmalar bizi yönetiyor mu? 3

Konuya ilişkin A Haber'e konuşan Akademisyen Dr. Zakir Avşar, "Baktığımız zaman görüntülenebilir bir aktarma oranları var, bu algoritmik iktidar dediğimiz alanda. Seçeneklerimizi büyütülebilir biçimde daraltarak, doğal bir his uyandıran bir yönlendirme üretmek" sözleriyle, sosyal medya kullanıcılarının aslında kısıtlı bir tercih deposuna getirildiğini söyledi.

Dijital medyanın görünmez eli! Algoritmalar bizi yönetiyor mu? 4

SOSYAL MEDYA ALIŞKANLIKLARINDAN ALIŞVERİŞ SEPETİNE
Algoritmalar sadece hangi videoyu izleyeceğimizi değil, hayatımızın her aşamasını kontrol etmiş durumdaydı. Alışveriş sepetlerimizden dinlediğimiz şarkılara, yaşadıklarımızın gücü duygusal tepkilere kadar her şeyin bu sistemin gölgesinde şekillenerek kullanılan, sistemin temel amacının platformda kaldığını süreyi maksimize etmek olduğunu söylüyor.

Dijital medyanın görünmez eli! Algoritmalar bizi yönetiyor mu? 5

Dr. Zakir Avşar, "Algoritmaların temel amacı platformun süresini uzatmak. Bunun için de sistemlerin öfkesi, korkuyu, skandalı, çatışmayı ve yüksek duygusal tepki üreten içerikleri daha görünür kılıyorlar" ifadesini kullandı.

Dijital medyanın görünmez eli! Algoritmalar bizi yönetiyor mu? 6

"BİZ Mİ SEÇİYORUZ, BİZE Mİ SEÇTİRİLİYOR?"
Dijitalleşmiş özgür irade tartışması da oldu. Zakir Avşar, "Seçtiğimizi sanıyoruz biz değil mi? Oysa ki öyle değil. Algoritmalar yalnızca ne göreceğimizi değil; ne merak edeceğimizi, gelecekte kızacağımızı ve ne önemli sayacağımızı da şekillendiriyor.

Dijital medyanın görünmez eli! Algoritmalar bizi yönetiyor mu? 7

Eleştirel yaklaşacağız; bunu gerçekten ben mi seçtim yoksa bana mı seçtirildi?" Sözleriyle dijital bireylere önemli bir uyarıda bulunuldu.

Dijital medyanın görünmez eli! Algoritmalar bizi yönetiyor mu? 8
Dijital medyanın görünmez eli! Algoritmalar bizi yönetiyor mu? 9
Mobil uygulamalarımızı indirin