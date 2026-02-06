Dijital medyanın görünmez eli! Algoritmalar bizi yönetiyor mu?

"BİZ Mİ SEÇİYORUZ, BİZE Mİ SEÇTİRİLİYOR?"

Dijitalleşmiş özgür irade tartışması da oldu. Zakir Avşar, "Seçtiğimizi sanıyoruz biz değil mi? Oysa ki öyle değil. Algoritmalar yalnızca ne göreceğimizi değil; ne merak edeceğimizi, gelecekte kızacağımızı ve ne önemli sayacağımızı da şekillendiriyor.