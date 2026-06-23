Meta taahhütlere uydu, Threads yeniden erişime açıldı! Artık Instagram hesabı zorunlu olmayacak

Türkiye'deki faaliyetleri 2024 yılında durdurulan Threads, Rekabet Kurumu’nun kabul ettiği taahhütler doğrultusunda yeniden erişime açıldı. Yeni dönemde kullanıcılar, Threads'e ister Instagram hesaplarıyla giriş yapabilecek isterse yalnızca telefon numarasıyla Instagram'dan bağımsız hesap oluşturabilecek.

Meta'nın sosyal medya platformu Threads, Türkiye'de yeniden erişime açıldı. Rekabet Kurumu, Meta Platforms tarafından yapılan başvurunun daha önce kabul edilen taahhütlerle uyumlu bulunduğunu açıkladı.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Threads'in Türkiye'de yeniden faaliyete geçmesi için sunulan planın daha önce Meta açısından bağlayıcı hale getirilen taahhütlerle uyumlu olduğuna karar verildi.

INSTAGRAM HESABI OLMADAN DA KULLANILABİLECEK

Yeni dönemde Threads'e katılmak isteyen kullanıcılar için Instagram hesabı tek seçenek olmayacak.

Kullanıcılar ister mevcut Instagram hesaplarıyla Threads'e giriş yapabilecek, isterlerse yalnızca cep telefonu numarası kullanarak Instagram'dan tamamen bağımsız yeni bir Threads profili oluşturabilecek.

Bu değişiklikle birlikte Threads'e erişim konusunda kullanıcıların tercih alanı genişletilmiş olacak.

VERİLERİN KONTROLÜ KULLANICILARDA OLACAK

Kararın merkezinde kullanıcı verilerinin korunması yer alıyor.

Instagram'dan bağımsız olarak Threads kullanmayı tercih eden kullanıcıların verileri Meta'nın diğer platformlarında elde edilen verilerle birleştirilmeyecek.

Böylece kullanıcılar kişisel verilerinin nasıl kullanılacağı konusunda daha fazla kontrol sahibi olacak.

THREADS NEDEN KAPATILMIŞTI?

Rekabet Kurulu'nun 2023 yılında başlattığı inceleme sürecinde, Meta'nın Threads uygulamasını Instagram ile bağlayarak kullandırdığı ve iki platform arasında veri birleştirme yaptığı tespit edilmişti.

Yürütülen ön araştırmanın ardından Rekabet Kurulu, 23 Kasım 2023 tarihinde Meta hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Soruşturma sürecinde Kurul, 8 Şubat 2024 tarihinde Threads üzerinden elde edilen verilerin Instagram verileriyle birleştirilmesinin engellenmesi amacıyla geçici tedbir uygulanmasına hükmetti.

Bu kararın ardından Meta, Threads'in Türkiye'deki faaliyetlerini askıya aldı. Rekabet Kurulu ayrıca, geçici tedbir kararının gereklerine uyulmayan dönem nedeniyle Meta hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

META'NIN TAAHHÜTLERİ KABUL EDİLDİ

Devam eden süreçte Meta, soruşturmaya konu olan bağlama ve veri birleştirme uygulamalarına ilişkin rekabet endişelerini gidermek amacıyla Rekabet Kurumuna çeşitli taahhütler sundu.

Söz konusu taahhütler, Rekabet Kurulu'nun 7 Kasım 2024 tarihli kararıyla kabul edilerek Meta açısından bağlayıcı hale getirildi ve yürütülen soruşturma sonlandırıldı.

Taahhütler kapsamında Meta, Threads'in Türkiye'de yeniden kullanıma sunulması halinde hem yeni kullanıcıların hem de daha önce Threads hesabı açmış kullanıcıların Instagram hesabı zorunlu olmadan platformu kullanabilmesini sağlayacağını bildirdi.

REKABET KURUMU ONAY VERDİ

Meta, kabul edilen taahhütlere uygun şekilde Threads'in Türkiye'de yeniden kullanıma sunulmasına yönelik başvurusunu Rekabet Kurumuna iletti.

Kurul, yaptığı inceleme sonucunda Meta'nın sunduğu yol haritasının taahhütlerle uyumlu olduğuna karar verdi. Bu kapsamda 10 Haziran 2026 tarihli kararla Threads'in Türkiye'de yeniden kullanıma sunulmasının önündeki süreç tamamlandı.

Threads platformunda artık kullanıcılara iki farklı seçenek sunulacak:

Instagram hesabıyla kullanmak

Instagram'dan bağımsız şekilde yalnızca cep telefonu numarasıyla hesap oluşturmak

Instagram'dan bağımsız kullanım tercih eden kullanıcıların kişisel verileri ise Instagram verileriyle birleştirilmeyecek.