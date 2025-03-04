5G’de yerli hamle! Türk Telekom’dan stratejik iş birliği
Türk Telekom, 5G ve yeni nesil teknolojilerde yerli ve milli çözümler geliştirmek için önemli bir iş birliğine imza attı. GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında, Türk Telekom iştiraki Argela ve yerli şirketler Etiya ile i2i Systems arasında bir İyi Niyet Sözleşmesi imzalandığı belirtildi.
Türkiye'nin teknolojik alanda dijital dönüşümünü hızlandırmak ve teknoloji ekosistemini güçlendirmek için başlatılan 5G teknolojisi için altyapıda yerli üretim amaçlanıyor. Bu kapsamda adım atan Türk Telekom, iştiraki Argela ve yerli şirketler Etiya ile i2i Systems arasında bir İyi Niyet Sözleşmesi imzalandı.
5G SİSTEMİ YERLEŞİYOR
Konya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yerli ürünlerin çok çok daha kullanıldığı bir 5G sistemini ülkemizde tesis etmiş olacağız" dedi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ise 5G'nin Türkiye'de yaygınlaşması ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atıldığını vurgulayarak, "Tüm endüstrilerde dijital dönüşümü hızlandıracak 5G teknolojisi konusunda milli bir ekosistemin oluşmasına sunduğumuz katkıdan dolayı büyük gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
İYİ NİYET SÖZLEŞMESİ
İmza töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Argela Genel Müdürü İsmail Emanet, Etiya CEO'su Aslan Doğan ve i2i Systems CEO'su Ayhan Kapusuz'un katılımıyla gerçekleştirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Telekom'un öncülüğünde Argela firması ile beraber Etiya ve i2i firmalarının 5G özellikle geçiş sürecinde özellikle yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi, bunların Türkiye'de üretilmesi noktasında bir anlaşma yaptıklarını belirtti. Uraloğlu, "Başta Türk Telekom olmak üzere bütün firmalarımızı tebrik ediyoruz. Önümüzdeki sene 5G'nin sinyalini almış olacağız. Testlere geçtik. Türk Telekom bu anlamda da kapsama alanını genişletmeye başladı. İnşallah yerli ürünlerin çok çok daha kullanıldığı bir 5G sistemini ülkemizde tesis etmiş olacağız. Ben başarılarınızın devamını diliyorum ve sizleri kutluyorum." ifadesini kullandı.
DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRACAK TEKNOLOJİ
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal da yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesine öncülük ederek, yerli ve milli üretimi desteklemeyi sürdürdüklerini belirtti.
5G'de yerlilik oranını artırmak adına durmaksızın çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Önal, "Dünya devlerinin yer aldığı ve mobil iletişim sektörünün en büyük buluşma alanı olan bu arenada, tüm endüstrilerde dijital dönüşümü hızlandıracak 5G teknolojisi konusunda milli bir ekosistemin oluşmasına sunduğumuz katkıdan dolayı büyük gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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