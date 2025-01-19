Viral Galeri Viral Liste 5G ile dijital dönüşüme hazır olun! Yeni bir çağ geliyor: 2026 itibarıyla...

5G ile dijital dönüşüme hazır olun! Yeni bir çağ geliyor: 2026 itibarıyla...

Teknoloji dünyası, hızla gelişen mobil iletişim teknolojileriyle şekillenmeye devam ediyor. 1991'de araç telefonlarıyla 1G teknolojisinin hayatımıza girmesiyle başlayan Türkiye'nin mobil iletişim serüveni, 2G, 3G ve 4,5G ile dev adımlar attı. Şimdi ise sırada, veri ile iletişimi bambaşka bir boyuta taşıyacak 5G teknolojisi var. Peki 5G Türkiye'ye ne gibi yenilikler getirecek? İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.01.2025 14:05 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 14:05
5G ile dijital dönüşüme hazır olun! Yeni bir çağ geliyor: 2026 itibarıyla...

Türkiye, 1G ile başlayan mobil iletişim serüveninde 1994'te 2G, 2009'da 3G ve 2016'da 4,5G'ye geçiş yaptı. Bu dönüşüm internet hızını artırırken mobil dünyada devrim niteliğinde bir değişimi de beraberinde getirdi. Ancak asıl büyük sıçrama 5G teknolojisiyle olacak. Yüksek hız, düşük gecikme ve geniş kapasite vaat ediyor. Peki 5G teknolojisi nedir?

5G ile dijital dönüşüme hazır olun! Yeni bir çağ geliyor: 2026 itibarıyla...

5G: Akıllı, Hızlı ve Güvenilir Dijital Ekosistem

AA'da yer alan habere göre, 5G sadece bir hız artışı değil, daha güçlü ve güvenilir bir dijital altyapı vaat ediyor. Saniyede 10 gigabit hızla, 4,5G'ye göre 10 kat daha hızlı internet deneyimi sunulacak. Ancak hızın yanı sıra 5G'nin sunduğu düşük gecikme süresi ve yüksek kapasite, mobil oyunlardan akıllı şehirlere sağlık hizmetlerinden sanayiye kadar pek çok sektörü dönüştürecek.

5G ile dijital dönüşüme hazır olun! Yeni bir çağ geliyor: 2026 itibarıyla...

Türkiye'de 5G: Testler Başladı, Hedef 2026

Türkiye, 5G'ye geçiş için önemli adımlar atıyor. Şu anda İstanbul Havalimanı başta olmak üzere 34 noktada 5G testleri yapılırken, 2026 yılı itibarıyla bu teknoloji tüm Türkiye'de kullanılabilir hale gelecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 5G'nin yaygınlaşması için gereken hazırlıkları hızla sürdürüyor.

5G ile dijital dönüşüme hazır olun! Yeni bir çağ geliyor: 2026 itibarıyla...

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone: 5G'ye Hazır Operatörler

5G'ye geçişin en önemli adımlarından biri de, mobil operatörlerin bu teknolojiye hazır hale gelmesiydi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, şirketlerinin 5G'ye en hazır operatörlerden biri olduğunu belirtirken, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 5G'nin Türkiye'nin teknoloji ekosistemine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

5G ile dijital dönüşüme hazır olun! Yeni bir çağ geliyor: 2026 itibarıyla...

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ise, 5G'nin kullanıcı deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyacağını söyledi.

SON DAKİKA