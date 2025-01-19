5G ile dijital dönüşüme hazır olun! Yeni bir çağ geliyor: 2026 itibarıyla...
Teknoloji dünyası, hızla gelişen mobil iletişim teknolojileriyle şekillenmeye devam ediyor. 1991'de araç telefonlarıyla 1G teknolojisinin hayatımıza girmesiyle başlayan Türkiye'nin mobil iletişim serüveni, 2G, 3G ve 4,5G ile dev adımlar attı. Şimdi ise sırada, veri ile iletişimi bambaşka bir boyuta taşıyacak 5G teknolojisi var. Peki 5G Türkiye'ye ne gibi yenilikler getirecek? İşte tüm detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.01.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 14:05