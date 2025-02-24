Türkiye’nin en büyük veri merkezi kuruluyor! Kapasite 8 katın üzerinde olacak…

Türkiye'nin en büyük bulut sistemi olarak hayata geçirilecek olan Türksat Gölbaşı Veri Merkezi'nin kapasitesinin 8 kat artıracağını belirten Uraloğlu, kritik bilgileri barındıran kurumların iş sürekliliğini sağlamak için gerekli tüm veri ve bulut hizmetlerinin bu merkez aracılığıyla sunulacağını ifade etti.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK VERİ MERKEZİ

Bakan Uraloğlu, merkez hakkında yaptığı açıklamada "Gölbaşı Veri Merkezi, 28 bin 500 metrekarelik dev alanı ile Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak." dedi.

Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde kurulacak Veri Merkezi için tasarım ve projelendirme çalışmalarının tamamlandığını belirten Uraloğlu, "Projenin inşaat, elektrik altyapısı, mekanik altyapı ve telekomünikasyon altyapısının yapımına bu yıl içerisinde başlanacak. Yapılacak yatırım ile Türksat'ın mevcut veri merkezi fiziksel kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerinde artırılacak." açıklamasında bulundu.