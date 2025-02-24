Türkiye’nin en büyük veri merkezi kuruluyor! Kapasite 8 katın üzerinde olacak…
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, dijital dönüşümün öncüleri arasında yer alan Türksat’ın veri ve bulut bilişim ihtiyacını karşılamak amacıyla Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yeni bir veri merkezi kurulacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, 28 bin 500 metrekarelik bir alanda inşa edilecek dev veri merkezinin, başta e-Devlet Kapısı olmak üzere tüm veri ve bulut hizmetlerine yönelik ihtiyaçları yerli yazılımla karşılayacağını belirtti.
Türkiye'nin en büyük bulut sistemi olarak hayata geçirilecek olan Türksat Gölbaşı Veri Merkezi'nin kapasitesinin 8 kat artıracağını belirten Uraloğlu, kritik bilgileri barındıran kurumların iş sürekliliğini sağlamak için gerekli tüm veri ve bulut hizmetlerinin bu merkez aracılığıyla sunulacağını ifade etti.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK VERİ MERKEZİ
Bakan Uraloğlu, merkez hakkında yaptığı açıklamada "Gölbaşı Veri Merkezi, 28 bin 500 metrekarelik dev alanı ile Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak." dedi.
Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde kurulacak Veri Merkezi için tasarım ve projelendirme çalışmalarının tamamlandığını belirten Uraloğlu, "Projenin inşaat, elektrik altyapısı, mekanik altyapı ve telekomünikasyon altyapısının yapımına bu yıl içerisinde başlanacak. Yapılacak yatırım ile Türksat'ın mevcut veri merkezi fiziksel kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerinde artırılacak." açıklamasında bulundu.
OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA BİLE KESİNTİSİZ HİZMET
Türksat Gölbaşı Veri Merkezi'nin 6 sistem salonu, 2 adet 20'şer kabinlik yüksek performans odası ve 6 bin metrekare beyaz alana sahip olması planlanırken, tesiste 200 kişi kapasiteli ofis çalışma alanın da bulunacağını belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"21 MVA kurulu güç kapasitesi bulunacak merkez; enerji verimliliğinde LEED-Gold sertifikasına, veri merkezi standartlarında ise Uptime Institude TIER-III ve TSE 50600 uyumlu olarak kurulacak. Kurulacak veri merkezi; yapay zekâ uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin, sınıflandırma, yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar yapılması gibi hizmetlerin sunumu için gerekli altyapıya sahip olacak. Türkiye'nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacak merkez ile e-Devlet projeleri kapsamındaki hizmetlerde kesinti yaşanmasının önüne geçilecek."
ÇEVREYE DUYARLI TESİS
Düşük karbon salımı ve yüksek enerji verimliliğine sahip olacak veri merkezi ile Türkiye'ye çevreye de duyarlı bir tesis kazandırılmayı planladıklarını anlatan Uraloğlu, "Ayrıca sektörde rekabetin sağlanması ve kamuda tasarruf için büyük bir oyuncu olarak görev yapacak Türksat, ülkemizin kaynaklarının etkin kullanılması amacına hizmet etmiş olacak. Bu yıl içerisinde temeli atılacak Gölbaşı Veri Merkezi'nin 2027 yılının ilk yarısında hizmete açılması planlanıyor." ifadelerini kullandı.