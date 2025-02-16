Türksat'tan yeni "yerli uydu" projesi geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu | Fotoğraf: AA

Türksat 1A ile başlayan uzay yolculuğunun Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A ile devam ettiğini anımsatan Uraloğlu, şu anda uzayda Türksat'a ait 3A, 4A, 4B, 5A, 5B ve 6A olmak üzere 6 haberleşme uydusu bulunduğunu anlattı.

Uraloğlu, yerli olarak üretilen Göktürk gözetleme uydusunun da uzayda görev yaptığını aktararak, "İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A bizim için ayrı bir öneme sahip. Çünkü tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlandı ve Türk firmaları tarafından üretildi. Şu anda testlerinde son aşamasına geldik. Çok kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak." diye konuştu.

Türksat 6A'nın göreve başlamasıyla birlikte Türksat'ın ilk defa aynı anda 6 uyduyu, aynı boylamda da 4 uyduyu işleteceğini belirten Uraloğlu, Türksat'ın, genişleyen kapasitesiyle uydu haberleşmesi alanındaki birçok ürün ve hizmeti küresel çapta müşterilerine sunacağının altını çizdi.

Uraloğlu, Türksat'ın 2021'den sonra üç yeni haberleşme uydusunu uzaya gönderdiğini, dünyada 3-4 yıl içinde 3 haberleşme uydusu fırlatabilen çok az sayıda ülke olduğunu söyledi.