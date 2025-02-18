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Dijital tehdit! Paylaştığınız fotoğraflar parmak izinizi ele veriyor

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 18.02.2025 21:01
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Dijital tehdit! Paylaştığınız fotoğraflar parmak izinizi ele veriyor

Sosyal medyada paylaştığınız yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, siber korsanlar tarafından parmak izinizi kopyalamak için kullanılabilir. Uzmanlar, biyometrik verilerin ele geçirilmesinin büyük bir güvenlik riski oluşturduğunu belirtiyor.

Gelişen teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken, güvenliğimizi de büyük risk altına sokuyor. Uzmanlara göre, sosyal medyada paylaştığınız yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, parmak izinizin kopyalanmasına neden olabilir.

FOTOĞRAF PAYLAŞIRKEN DİKKAT!

Siber güvenlik uzmanları, özellikle yakın çekim ve güçlü ışıklandırmayla çekilmiş fotoğrafların, kötü niyetli kişiler için adeta bir hazine niteliğinde olduğunu belirtiyor. Biyometrik verilerin ele geçirilmesi, sıradan şifrelerin çalınmasından bile daha büyük risk oluşturuyor.

Peki, parmak izi kopyalanırsa ne olur? Bankacılık işlemleriniz, telefon güvenliğiniz ve kişisel bilgileriniz tehlikeye girebilir. Uzmanlar, sosyal medyada fotoğraf paylaşırken dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

Dijital tehdit! Paylaştığınız fotoğraflar parmak izinizi ele veriyor
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Dijital tehdit! Paylaştığınız fotoğraflar parmak izinizi ele veriyor Dijital tehdit! Paylaştığınız fotoğraflar parmak izinizi ele veriyor Dijital tehdit! Paylaştığınız fotoğraflar parmak izinizi ele veriyor
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