Dijital tehdit! Paylaştığınız fotoğraflar parmak izinizi ele veriyor

Gelişen teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken, güvenliğimizi de büyük risk altına sokuyor. Uzmanlara göre, sosyal medyada paylaştığınız yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, parmak izinizin kopyalanmasına neden olabilir.

Siber güvenlik uzmanları, özellikle yakın çekim ve güçlü ışıklandırmayla çekilmiş fotoğrafların, kötü niyetli kişiler için adeta bir hazine niteliğinde olduğunu belirtiyor. Biyometrik verilerin ele geçirilmesi, sıradan şifrelerin çalınmasından bile daha büyük risk oluşturuyor.

Peki, parmak izi kopyalanırsa ne olur? Bankacılık işlemleriniz, telefon güvenliğiniz ve kişisel bilgileriniz tehlikeye girebilir. Uzmanlar, sosyal medyada fotoğraf paylaşırken dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.