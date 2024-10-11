Tesla’dan devrim gibi araç! Musk Robotaxi’yi tanıttı! Direksiyon ve gaz pedalı yok

Dünyanın en zengin insanlarından Tesla'nın ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, uzun süredir beklenen 'Robotaxi' projesinin tanıtımını yaptı. Tasarımı sıra dışı olan otomobilin, iki martı kanadı kapısı bulunurken; direksiyon ve pedalı ise yok.

SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU

Cybercab adı verilen Robotaxi ile sahneye çıkan Musk, aracın üretiminin 2026 yılında başlayacağını ve 30 bin dolardan daha düşük bir fiyata satışa sunulacağını açıkladı.

Robotaxi'nin tanıtımını Elon Musk yaptı (Youtube)

Musk, "Zamanın büyük çoğunluğunda arabalar hiçbir şey yapmıyor. Ama otonom olurlarsa, beş kat, belki de 10 kat daha fazla kullanılabilirler. Otonom gelecek burada. Bu gece burada 50 adet tamamen otonom aracımız var. Model Y'leri ve Cybercab'i göreceksiniz. Hepsi sürücüsüz." dedi.

Robotaxi'den bir görünüm (X)

KABLOSUZ ŞARJ İMKANI

Cybercab'in aynı zamanda yakıt maliyetinin mil başına (yaklaşık 1,6 km) sadece 20 sent olacağı ve şarj edilirken prize ihtiyaç duymayacağı belirtildi. Ayrıca robot taksi oyuncularının kullandığı diğer donanımlara ihtiyaç duymadan yalnızca kameralara ve yapay zekaya güvenecekler.

Musk ayrıca Robovan adı verilen ve 20 kişiye kadar insan taşıyabilen daha büyük, sürücüsüz bir aracı sergiledi ve Tesla'nın Optimus insansı robotunu gösterdi.