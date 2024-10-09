ABD’den Google’a karşı tarihi adım: Şirket bölünecek mi?

Federal savcıların Ağustos ayında bir yargıcın Google'ın ABD antitröst yasasını ihlal ettiğine ve şirketi 'tekelci' olarak nitelendirdiğine karar verdiği çığır açıcı bir davayı kazanmasının ardından ABD Adalet Bakanlığı, davaya ilişkin potansiyel bir çözüm ortaya koydu.

ÇÖZÜM GOOGLE'IN BÖLÜNMESİ

Çözüm yolu olarak arama motoru tekelciliğini elinde bulunduran Google'ın bölünmesi belirlendi.



Financial Times'ın haberine göre Google'ın parçalanması, şirketin çevrimiçi sorguların yüzde 90'ından fazlasını yönettiği arama pazarını yeniden düzenleyecek ve ana şirketi Alphabet'i dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline getiren bir işletmeyi dönüştürecek.

"GOOGLE YARIN DA TEKELLEŞEMEMELİ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanlığı, "Google, on yıldan uzun süredir en popüler dağıtım kanallarını kontrol ediyor ve rakiplerine kullanıcılar için rekabet etme konusunda çok az veya hiç teşvik bırakmıyor. Bu zararları tamamen telafi etmek, yalnızca Google'ın dağıtım üzerindeki kontrolünü bugün sonlandırmayı değil, aynı zamanda Google'ın yarının dağıtımını kontrol edememesini engellemeyi de gerektirir" dedi.

Adalet Bakanlığı'nın 32 sayfalık dosyasında ilk aşamada çözüm önerisi yer alırken ikinci aşamada Mehta, Google'a uygulanacak yaptırımları belirleyecek.

GOOGLE ÇÖZÜMLERİ BEĞENMEDİ

Google, önerilen çözümlere 'radikal ve çok kapsamlı' diyerek karşılık verdi, önerilen davadaki hukuki konuların kapsamını aştığını ve "tüketiciler, işletmeler ve Amerikan rekabet gücü" için bir tehdit oluşturduğunu söyledi.



Mehta, çözüm talepleri için duruşmaları nisan ayına erteledi ve Ağustos 2025'e kadar bir karar vermeyi hedeflediğini söyledi. Google, karara karşı ABD Yüksek Mahkemesi'ne kadar itiraz edeceğini açıkladı.

"GOOGLE VERİLERİ HUKUKA AYKIRI TOPLUYOR"

Financial Times'ın haberine göre Adalet Bakanlığı ayrıca Google'ın arama sıralaması modelleri, endeksler ve reklam algoritmalarını iyileştirmek için topladığı muazzam miktardaki veriyi paylaşmasını zorunlu kılmayı da değerlendiriyor. Savcılar bu verilerin hukuka aykırı olarak toplandığını savunuyor.

Savcılar, Google'ın yapay zeka özelliklerini beslemek için "tekel gücünü kullanacağından" endişe duyuyor.