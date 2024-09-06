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Tekelleşme davasında Google’a bir suçlama da İngiltere'den! "Yasaları ihlal..."

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 06.09.2024 20:13 Güncelleme: 06.09.2024 20:29
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Tekelleşme davasında Google’a bir suçlama da İngiltere’den! Yasaları ihlal...

Geçtiğimiz haftalarda ABD mahkemesince hakkında piyasayı domine ettiği ve yasa dışı faaliyetlerde bulunarak tekelleştiği kararı çıkan haksız rekabet suçlamalarıyla sayısız ülkenin radarında olan Google'a yeni bir suçlama da İngiltere'den geldi. İngiltere'de Rekabet ve Piyasalar Kurumu, Google'ın "pazardaki hakim konumunu kendi reklam hizmetlerini kayırmak için kullanarak rekabet yasalarını ihlal etmiş olabileceği"ne yönelik bir açıklamada bulundu.

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