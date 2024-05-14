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ChatGPT'de "4o" dönemi! OpenAI yeni yapay zeka modelini duyurdu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024
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ChatGPT’de 4o dönemi! OpenAI yeni yapay zeka modelini duyurdu

Yapay zeka uygulamalarındaki ilerlemeler her geçen gün hızla sürüyor. Son olarak ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI; ses, görüntü ve metin üzerinden gerçek zamanlı mantık yürütebilen "GPT-4o"yu tanıttı.

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