Islak havlunun şarj hızını artırdığı tespit fark edildi! Tesla kullanıcıları şarj kablosunun ucuna ıslak havlu sarmaya başladı!

Bu yöntem, Tesla forumlarında oldukça popüler hale geldi ve işe yaradığına dair birçok yorum var. Yöntemin özellikle aktif soğutmalı kablolara sahip olmayan eski V2 Supercharger istasyonlarında işe yaradığı belirtiliyor.

Islak Havlu Nasıl İşe Yarıyor?

Islak havlu, şarj konnektörünü güneşten korur ve buharlaşma sonucu soğuyarak daha yüksek akımın iletilmesine izin verir. Bir Tesla sahibi, sıcak bir günde V2 Supercharger istasyonunda şarj hızını bu yöntem ile 60 kW'tan 95 kW'a çıkarmayı başardı.