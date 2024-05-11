Islak havlunun şarj hızını artırdığı tespit fark edildi! Tesla kullanıcıları şarj kablosunun ucuna ıslak havlu sarmaya başladı!
Tesla sahipleri, şarj hızını artırmak için ilginç bir yöntem keşfetti. Havaların ısınması ile şarj sürelerinin artması ile beraber bazı Tesla sahipleri şarj kablosunun ucuna ıslak havlu sarmaya başladı. Bu yöntem ise sosyal medyada tartışmalara neden oldu. İşte yeni yönteme dair merak edilen detaylar…
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte elektrikli araçlarda şarj süresi uzayabiliyor. Özellikle Tesla sahipleri, yüksek sıcaklıklarda şarj hızlarının düşmesinden muzdarip olabiliyor.
Ancak, bazı Tesla sahipleri, ilginç bir yöntem keşfederek şarj hızlarını artırmayı başardı: Şarj kablosunun ucuna ıslak havlu sarmak!
Bu yöntem, Tesla forumlarında oldukça popüler hale geldi ve işe yaradığına dair birçok yorum var. Yöntemin özellikle aktif soğutmalı kablolara sahip olmayan eski V2 Supercharger istasyonlarında işe yaradığı belirtiliyor.
Islak Havlu Nasıl İşe Yarıyor?
Islak havlu, şarj konnektörünü güneşten korur ve buharlaşma sonucu soğuyarak daha yüksek akımın iletilmesine izin verir. Bir Tesla sahibi, sıcak bir günde V2 Supercharger istasyonunda şarj hızını bu yöntem ile 60 kW'tan 95 kW'a çıkarmayı başardı.
Out of Spec Studios Ekibinin Deneyimi
Out of Spec Studios ekibi ise daha da etkileyici bir sonuç elde etti. %2 şarj seviyesinde olan araçlarını şarja takan ekip, 147 kW hıza çıktıktan sonra %34 seviyesinde darboğaza girerek 58 kW hıza düşen istasyonunu ıslak bez ile 119 kW'a kadar çıkarmayı başardı.
Yeni V3 Supercharger'larda Durum
Yeni V3 Supercharger'larda ise yöntemin Cybertruck hariç çok fazla işe yaramadığı belirtiliyor. Cybertruck, ABD'deki Supercharger istasyonları 800 V uyumlu olmadığı için, batarya paketini 400 V'luk iki alt üniteye bölerek akım hızını 700 Amperin üzerine çıkarıyor. Bu yüksek akım, aktif soğutmaya sahip olsa da kablolarda ısınmaya sebep olabiliyor. Islak havlu yöntemi V3 istasyonlarda Cybertruck'ta da işe yarıyor gibi görünüyor.
Mucize Beklemeyin
Unutulmamalıdır ki bu yöntem mucizeler yaratmıyor, sadece birkaç dakikalık bir kazanım elde edilebiliyor. Neticede şarj hızını belirleyen tek faktör kablodaki ısınma değil. Pil hücrelerinin sıcaklık durumu, şarj hızını etkileyen en önemli faktör olmaya devam ediyor.
Güvenlik Uyarısı
Islak havlu yönteminin bir sakıncasının olmadığı belirtiliyor. Şarj portları su geçirmez nitelikte oldukları için yağmur altında dahi şarj edebilmek mümkün.
Ancak bu yöntem, Tesla tarafından tanınmayan bir işlem olduğu için sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır.
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