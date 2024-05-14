Yerli uydu Türksat 6A A Haber’de! Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar

ÖNEMLİ TEKNOLOJİ ÜRETİMİ

Şu anda bizim uzayda 5 tane aktif haberleşme 4 tane de gözlem uydumuz var. Türksat 6A ile birlikte 10. uydumuza sahip olacağız. Uyduların ömürleri 15 yıldır bu sürede yeni ile mutlaka onu değiştirmek gerekir. Ve bunu daha gelişmiş bir model ile revize ediyorsunuz. Türksat 6A 36 bin KM'de yörüngeye oturacak. Türksat, Tübitak, Aselsan, Tusaş ve diğer firmalar burada ciddi bir teknoloji üretti. Burada çalışan yüzlerce mühendis teknik eleman gece gündüz bunun için çalıştılar. Öncesinde sadece üretim aşamalarında eğitimlerine katıldığınız bir ürünü artık burada sahada kendileri üretiyor. Burada bütün yetişmiş elemanlarda bir araya geliyor ve işte bu teknoloji ortaya çıktı.