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Başkan Erdoğan'dan 'mesajlaşma programı' uyarısı! Yabancı mesajlaşma uygulamaları neden riskli?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2024 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
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Başkan Erdoğan’dan ’mesajlaşma programı’ uyarısı! Yabancı mesajlaşma uygulamaları neden riskli?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yabancı mesajlaşma uygulamaları ve kamuda görevli üst düzey personelin akıllı telefon kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu. Personel arasında bu uygulamalar aracılığıyla çok sayıda bilgi ve belge paylaşıldığını belirten Başkan Erdoğan bu durumun bir güvenlik açığı oluşturduğuna dikkat çekti. Erdoğan, “Bu konuda devletimizin artık harekete geçmesi gerektiği inancındayım.” dedi. Peki yabancı mesajlaşma uygulamaları neden riskli? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan bilişim uzmanı Deniz Unay değerlendirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 97'nci Kuruluş Yıl Dönümü için düzenlenen etkinlikte konuştu. Başkan Erdoğan, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı MOSSADd'a yönelik düzenlenen operasyona değindi. Erdoğan, "Ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net şekilde vermiştir." diye konuştu.

KAMUYA RESMİ EVRAK UYARISI

Başkan Erdoğan konuşmasında üst düzey kamu görevlilerinin akıllı telefon kullanımına ilişkin bir de uyarıda bulundu. Kamu görevlilerinin yabancı mesajlaşma uygulamalarını kullandığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, personel arasında bu uygulamalar aracılığıyla bilgi ve belge paylaşıldığını belirterek, bu durumun bir güvenlik açığı oluşturduğunu söyledi. Erdoğan, "Bu konuda devletimizin artık harekete geçmesi gerektiği inancındayım." dedi.

UZMAN İSİM A HABER YORUMLADI

Peki yabancı mesajlaşma uygulamaları neden riskli? Yabancı mesajlaşma kullanırken nelere dikkat edilmeli? Kamu görevlileri ve vatandaşlar hangi uygulamalara yönelmeli? Başkan Erdoğan'ın uyarıları ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın konuğu olan bilişim uzmanı Deniz Unay değerlendirdi.

EVRAKLAR ARŞİVLENİYOR

Deniz Unay: Cumhurbaşkanı Erdoğan son derece önemli bir konuya değindi. Kullandığımız yabancı sohbet uygulamalarında resim, video hatta mecbur kaldığımız zaman resmi evrak da gönderiyoruz. İşlem kolaylığı açısından vatandaşlar ve memurlar kendi aralarında resmi evrak paylaşımı yapıyor. Bununla ilgili Avrupa ve ABD'de çeşitli kısıtlamalar var. Burada çok kritik belgeler dolaşımda kalıyor ve bunlar bir yerlerde saklanıyor. Eğer uygulamanın arşivine girerseniz 3 yıllık bir evraka bile ulaşabiliyorsunuz.

YABANCI İSTİHBARAT TEHLİKESİ

İşte bu kadar eski dosyalara ulaşmanın nedeni ise bunların sunuculara yedeklenmesinden kaynaklanıyor. Burada çok farklı tehlikelerden bahsedebiliriz. Sohbet uygulamalarının menşei Amerika'dır. ABD'de bir regülasyon var yani bir internet hizmeti veriyorsanız buradaki verileri ABD devletine sağlamak zorundasınız. Dolayısıyla biz Türkiye'den resmi bir evrakı hareket ettirdiğimizde bu evrakın bir parçası oradaki sunuculara ya da farklı bir ülkenin istihbaratına gidiyor.

MİLLİ MAİLLEŞME SİSTEMİ

Türkiye'nin burada ciddi bir düzenlemeye ihtiyacı var. Buradaki en güzel adım kendimize ait mail sistemi üzerinden kendi evraklarımızı göndermek olur. Yani yerli mailleşme uygulamamızdan resmi evraklarımızı şifreleyerek alıp vermek daha doğru bir işlem olacaktır. Vatandaşları bu konuda teşvik etmek gerekir. Gerekirse vatandaş e-Devlet üzerinden böyle bir mail açıp kullanmasına olanak sağlamak ve resmi evrakları buradan göndermesini teşvik etmek gerekir.

Mesajlaşma programı uyarısının perde arkası! MESAJLAŞMA PROGRAMI UYARISININ PERDE ARKASI!
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