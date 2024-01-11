Başkan Erdoğan’dan ’mesajlaşma programı’ uyarısı! Yabancı mesajlaşma uygulamaları neden riskli?

YABANCI İSTİHBARAT TEHLİKESİ

İşte bu kadar eski dosyalara ulaşmanın nedeni ise bunların sunuculara yedeklenmesinden kaynaklanıyor. Burada çok farklı tehlikelerden bahsedebiliriz. Sohbet uygulamalarının menşei Amerika'dır. ABD'de bir regülasyon var yani bir internet hizmeti veriyorsanız buradaki verileri ABD devletine sağlamak zorundasınız. Dolayısıyla biz Türkiye'den resmi bir evrakı hareket ettirdiğimizde bu evrakın bir parçası oradaki sunuculara ya da farklı bir ülkenin istihbaratına gidiyor.