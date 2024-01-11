11 Ocak 2024, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan 'mesajlaşma programı' uyarısı! Yabancı mesajlaşma uygulamaları neden riskli?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yabancı mesajlaşma uygulamaları ve kamuda görevli üst düzey personelin akıllı telefon kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu. Personel arasında bu uygulamalar aracılığıyla çok sayıda bilgi ve belge paylaşıldığını belirten Başkan Erdoğan bu durumun bir güvenlik açığı oluşturduğuna dikkat çekti. Erdoğan, “Bu konuda devletimizin artık harekete geçmesi gerektiği inancındayım.” dedi. Peki yabancı mesajlaşma uygulamaları neden riskli? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan bilişim uzmanı Deniz Unay değerlendirdi.