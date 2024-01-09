WhatsApp’tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!

WhatsApp, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olarak kullanıcılarına sunduğu deneyimi daha da geliştirmek amacıyla önemli bir değişiklik duyurdu. Doğrulanmış kanallar ve işletmeler için kullanılan yeşil doğrulama rozeti, yakın bir zamanda mavi onay işaretiyle değiştirilecek. Bu değişiklikle birlikte WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi Meta şirketine ait diğer platformlarda kullanılan doğrulama rozetlerinin rengini standartlaştırarak, tüm Meta uygulamalarının estetik olarak daha uyumlu bir görünüm kazanmasını sağlayacak.