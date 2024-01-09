WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!
WhatsApp, uzun bir süredir arayüzünde önemli değişiklikler yapmamış olsa da, son beta sürümü 23.21.72 ile iOS platformunda heyecan verici bir güncelleme sunuyor. Yapılan değişiklikler, kullanıcıların daha canlı ve modern bir deneyim yaşamalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. WhatsApp'ın iOS platformundaki yeni beta sürümü, kullanıcılara daha kullanıcı dostu bir arayüz sunarak iletişimi daha etkileşimli hale getiriyor.
WhatsApp, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olarak kullanıcılarına sunduğu deneyimi daha da geliştirmek amacıyla önemli bir değişiklik duyurdu. Doğrulanmış kanallar ve işletmeler için kullanılan yeşil doğrulama rozeti, yakın bir zamanda mavi onay işaretiyle değiştirilecek. Bu değişiklikle birlikte WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi Meta şirketine ait diğer platformlarda kullanılan doğrulama rozetlerinin rengini standartlaştırarak, tüm Meta uygulamalarının estetik olarak daha uyumlu bir görünüm kazanmasını sağlayacak.
WhatsApp, mobil mesajlaşma dünyasında liderliğini korumak için sürekli yenilikler peşinde koşuyor. Şirket, Android kullanıcıları için sürdürdüğü beta test programını bir adım daha ileri taşıyor.
Beta programına dahil olan kullanıcılar, uygulamalarını 2.24.1.18 sürümüne güncelleyerek, WhatsApp'ın getireceği yeni özellikleri ilk deneyimleyenler arasında yer alıyor. Ancak bu güncellemenin genel kullanıcı kitlesine ne zaman sunulacağı henüz netlik kazanmış değil.
Yeniliklerin Merkezinde İşletmeler Var
Beta sürümünden sızan ekran görüntüleri, işletme kullanıcıları için önemli bir yeniliği işaret ediyor: Doğrulanmış rozetler. Artık, işletme hesapları kanallarına özel rozetler ekleyebilecek.
Bu rozetler sayesinde, kanal adları ve profil resimleri, işletmelerin doğrulanmış ayrıntılarıyla eşleşerek daha güvenilir bir görünüm kazanacak. İşletmeler için bu, marka güvenilirliğini artırma ve kullanıcılar arasında daha sağlam bir itibar oluşturma fırsatı anlamına geliyor.
Kullanıcılar Ne Beklemeli?
Bu yenilik, özellikle iş dünyasında WhatsApp'ı aktif olarak kullananlar için büyük bir avantaj sağlayacak. Kullanıcılar, artık hangi işletmelerin resmi ve doğrulanmış olduğunu kolaylıkla ayırt edebilecek.
Bu da, alışveriş ve işletme iletişimi konusunda daha güvenli bir ortam yaratıyor. Ancak, bu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. WhatsApp kullanıcıları, şirketten gelecek resmi duyuruları beklemeye devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!
- RECEP AYI ile ilgili AYET ve HADİSLER | Recep ayı fazileti ve anlamı nedir? Haram aylar ne zaman, ne demek?
- AK Parti Van Çaldıran, Çatak, Erciş Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Van AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Van Bahçesaray, Başkale Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Van Edremit, İpekyolu, Tuşba Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Van AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Tarih verildi önleminizi alın! 10-11-12-13 Ocak tarihleri sadece başlangıç olacak! 81 ilin tamamında...
- Süper Lig ertelenen maçların tarihleri 9-10-11 Ocak TFF | Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman, hangi tarihte oynanacaklar?
- Okullarda 2. dönem devamsızlık silinir mi? MEB 2024 ikinci dönem lise, ortaokul, ilkokul devamsızlık kaç gün, sıfırlanır mı?
- Recep ayı ne zaman başlayacak? Üç aylar ne zaman, hangi tarihte? 2024 DİYANET Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıç tarihi...
- MEB ortak sınav sonuç sorgulama ekranı | 2023-2024 6-7-8-9-10-11-12.’nci ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman?
- Fatih Camii İmamı kimdir? Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta sağlık durumu nasıl?
- Bursa Harmancık, İnegöl, İznik ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları