17 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri e-Devlet SON DAKİKA | 17 Ocak e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var? e-Devlet giriş sorunu düzeldi mi, nasıl düzelir?

e-Devlet SON DAKİKA | 17 Ocak e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var? e-Devlet giriş sorunu düzeldi mi, nasıl düzelir?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2024 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
ABONE OL
e-Devlet SON DAKİKA | 17 Ocak e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var? e-Devlet giriş sorunu düzeldi mi, nasıl düzelir?

Siteye girişte yaşanan zorluklar, kullanıcıları e-Devlet'in neden açılmadığı konusunda araştırmalara yönlendiriyor. Yoğun talep, teknik sorunlar veya altyapı güncellemeleri gibi faktörlerin etkisi altında olabileceği düşünülüyor. Kamu kurumlarının hizmetlerine tek noktadan erişim sağlayan e-Devlet sisteminde erişim problemi yaşanıyor. Peki e-Devlet giriş sorunu düzeldi mi, nasıl düzelir?

Siteye girişte yaşanan zorluklar, kullanıcıları e-Devlet'in neden açılmadığı konusunda araştırmalara yönlendiriyor. Yoğun talep, teknik sorunlar veya altyapı güncellemeleri gibi faktörlerin etkisi altında olabileceği düşünülüyor. Kamu kurumlarının hizmetlerine tek noktadan erişim sağlayan e-Devlet sisteminde erişim problemi yaşanıyor. Peki e-Devlet giriş sorunu düzeldi mi, nasıl düzelir?

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

e-Devlet sisteminde meydana gelen erişim problemleri, kullanıcılar arasında meraka neden oldu. Neden kaynaklandığı konusunda net bir bilgi bulunmazken, sistemin ne zaman normale döneceği konusunda da herhangi bir bilgi verilmedi. Resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

E-DEVLET NEDİR?

e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir.

E-DEVLET KAPISI NEDİR?

Farklı kurumlar tarafından, farklı kanallar aracılığıyla verilen e-Devlet Hizmetlerinin, tek noktadan güvenli ve kesintisiz bir şekilde sunulduğu elektronik platformdur.

E-DEVLET KAPISI NASIL KULLANILIR?

Bir web tarayıcı veya mobil uygulama üzerinden kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı ve TC Kimlik kartı gibi kimlik doğrulama araçlarıyla kullanılmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması (şifre, e-imza, mobil imza vb.) ile pek çok entegre elektronik hizmetleri aynı adresten (www.turkiye.gov.tr) alabilirsiniz.

Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.

e-DEVLET KAPISINDAN NE HANGİ HİZMETLER VERİLİYOR?

e-Devlet Kapısından sunulan hizmet türleri;

* Sorgulama Hizmetleri
* Başvuru Hizmetleri
* Bütünleşik Hizmetler (Birden fazla kurumun hizmetleri birleştirilerek oluşturulan hizmetler)
* Belge Üretme Hizmetleri
* Ödeme Hizmetleri
* Bilgilendirme Hizmetleri
* Ödeme Hizmetleri
* Abonelik Hizmetleri

Ayrıca, kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı e-Devlet Kapısı tarafından sunulan hizmetler ile sağlanabilmektedir.

.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA