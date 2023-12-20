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Rusya'dan Google'a büyük ceza

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2023
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Rusya’dan Google’a büyük ceza

Rusya, dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google'a yanlış bilgiler bulunan içerikleri silmediği gerekçesiyle 51 milyon dolar para cezası kesti.

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