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Bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor? “Tesla robotu mühendise saldırdı” iddiası

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2023 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023
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Bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor? “Tesla robotu mühendise saldırdı” iddiası

Tesla robotları kontrolden mi çıktı? İngiliz basını, Teksas'taki fabrikada Tesla robotunun bir mühendise saldırarak yaraladığını iddia etti.

Tesla robotunun kontrolden çıkarak mühendisi yaralandığı öne sürüldü.


Yaşanan olay akıllara "Bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor?" sorusunu getirdi.

Bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor? “Tesla robotu mühendise saldırdı” iddiası

İngiltere merkezli Daily Mail Gazetesi'ndeki habere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Tesla fabrikasında bir robot kontrolden çıkarak mühendise saldırdı.

Bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor? “Tesla robotu mühendise saldırdı” iddiası

Hafif yaralanan mühendis hastaneye kaldırılırken, Tesla'dan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor? “Tesla robotu mühendise saldırdı” iddiası

İddialar iki görgü tanığına ve 2021 yılına ait kaza raporlarına dayandırıldı.

Bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor? “Tesla robotu mühendise saldırdı” iddiası

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