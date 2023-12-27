Bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor? “Tesla robotu mühendise saldırdı” iddiası
TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Tesla robotları kontrolden mi çıktı? İngiliz basını, Teksas'taki fabrikada Tesla robotunun bir mühendise saldırarak yaraladığını iddia etti.
Tesla robotunun kontrolden çıkarak mühendisi yaralandığı öne sürüldü.
Yaşanan olay akıllara "Bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor?" sorusunu getirdi.
İngiltere merkezli Daily Mail Gazetesi'ndeki habere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Tesla fabrikasında bir robot kontrolden çıkarak mühendise saldırdı.
Hafif yaralanan mühendis hastaneye kaldırılırken, Tesla'dan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
İddialar iki görgü tanığına ve 2021 yılına ait kaza raporlarına dayandırıldı.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? TFF transfer sezonu takvimi 2023-2024
- Meğer hata yapıyormuşuz! Hem doğalgaz faturanız düşecek hem de eviniz sımsıcak olacak
- Saçlarınızı kuvvetlendirecek 3 malzemeli reçete! Gür ve parlak saçlar için sadece 2 saat yeterli
- Kilosuna 600-700 TL para ödemeye gerek yok! Evde yapım maliyeti 49.99 TL! Sütün içe tek kaşık yeterli
- Bilgi Sarmal Türkiye Geneli Deneme 22-23-24-25 Aralık 2024 | TYT - AYT deneme 2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Cevap anahtarı...
- Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu başvuru ekranı | Bakanlık KPSS şartsız 35 yaşından küçük 50 personel alacak! İşte başvuru şartları...
- Yunan Ligi Panathinaikos puan durumu ve sıralaması | Fatih Terim Panathinaikos takımının piyasa değeri ne kadar, KAÇ TL? İşte oyuncu kadrosu ve detaylar...
- KPSS ATAMA TERCİHLERİ: ÖSYM KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
- ÖDEME MİKTARLARI DEĞİŞİYOR! Asgari ücret zammı hepsini etkileyecek! Sosyal yardım, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, BES...
- Asgari ücrette zam tablosu oluştu! Rakamlar tek tek hesaplandı! %40, %45, %50 zam gelirse...
- Altında tarihi rekor: 2012 lira seviyesi görüldü! 26 Aralık Kapalıçarşı altın fiyatları: Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet...
- 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi Meclis'ten geçti mi, şartları neler?