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Karar verildi! Telefonu olan herkes baksın, yeni dönem başladı! 2 defaya mahsus...

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2023
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Karar verildi! Telefonu olan herkes baksın, yeni dönem başladı! 2 defaya mahsus...

Türkiye'ye yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili önemli bir değişiklik haberi geldi. Şu an için bu telefonlar 20 gün boyunca kayıt yaptırmadan kullanılabiliyor, ancak 120 gün içinde kayıt edilmezse iletişimleri kapanıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya tarafından yapılan açıklamaya göre, bu kullanım süresi değişiyor.

Türkiye'ye yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresiyle ilgili önemli bir düzenleme yapılıyor. Bu değişiklik, yurt dışından telefon getiren kullanıcılar arasında olumlu bir geri dönüş alabilirken, mobil iletişim konularında yaşanan sıkıntıları da azaltmayı hedefliyor. Yeni düzenleme ile ilgili detaylar yakından takip edilmeye başlandı. İşte detayları...

Telefonlar Hakkında Karar Verildi

Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'deki kullanım süresinde önemli bir değişiklik yapılıyor. AK Parti'li Zafer Sırakaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanma süresi 180 güne yükseltilecek.

Bu yeni düzenleme ile vatandaşlar, e-Devlet üzerinden "Geçici haberleşme" başvurusu yaparak, mobil cihazlarını 2 defaya mahsus olmak üzere 30'ar gün daha uzatabilecek. Böylece, yurt dışından getirilen telefonların toplam kullanım süresi 120 günden 180 güne çıkarılmış olacak.

Emekliler İçin Araçlarda Süre Uzatımı

Sırakaya, emeklilik sonrası yurt dışından dönüş yapan vatandaşlar için de yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Yurt dışından emekli olup Türkiye'de uzun süre kalmak isteyen vatandaşlar için getirilen taşıtların geçici ithalat süresi 730 gün olarak belirlendi.

Bu süre, yurt dışından emekli olan vatandaşlar için, bir defaya mahsus olmak üzere 730 gün daha uzatılabilecek. Sırakaya'nın ifadelerine göre, bu düzenleme 2024 yılında yürürlüğe girecek.

Araçların Türkiye'de Kalma Süresi 4 Yıla Çıkıyor

Bu yeni düzenlemeyle, yurt dışında yaşayan emekliler, Türkiye'ye getirdikleri araçlar için ilk 2 yıllık sürenin dolmasının ardından, gümrük müdürlüklerine başvurarak 2 yıl daha ülkede kalma hakkı kazanabilecek.

Yani toplamda, emeklilerin Türkiye'ye getirdikleri araçlar 4 yıl boyunca ülkede kalabilecek. Bu haktan yararlanmak için araçların yurt dışına çıkarılıp 185 gün beklemesi gerekmeyecek. Bu düzenleme de 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek ve Türkiye'de bulunan araçlar da bu haktan yararlanabilecek.

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