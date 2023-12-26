Karar verildi! Telefonu olan herkes baksın, yeni dönem başladı! 2 defaya mahsus...

Bu süre, yurt dışından emekli olan vatandaşlar için, bir defaya mahsus olmak üzere 730 gün daha uzatılabilecek. Sırakaya'nın ifadelerine göre, bu düzenleme 2024 yılında yürürlüğe girecek.

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